«Stranger Things» sesong 3 ute nå

Endelig er den her! Den sterkt etterlengtede tredjesesongen av Netflix-suksessen «Stranger Things» har blitt lagt ut på strømmeplattformen.



Gjengen fra Hawkins, Indiana – Eleven, Mike, Will, Lucas og Max – fortsetter kampen mot utenomjordiske hendelser, voksesmerter og gryende forhold med 80-tallets amerikanske forstadsidyll som bakgrunnsteppe.

Inspirert av Spielberg, John Carpenter og Stephen King gikk Duffer-brødrene til verks innstilt på å fylle serien til kanten med 80-tallsnostalgi, med referanser til kinoklassikere som blant annet «Back to the Future» og «The Goonies».

Fråtseverdig TV

Første- og andresesong av «Stranger Things» viste seg å bli enormt populære, og om førsteinntrykkene av inneværende sesong er noe å dømme etter kan årets knippe episoder være mer slukbare enn noensinne.



Med mer enn 15 millioner seere av første episode i sesong to, bare tre dager etter at den ble lagt ut, ble den 80-tallsnostalgiske grøsseren en enorm suksess for Netflix.

Lanseringen av «Stranger Things» sesong tre kommer i kjølvannet av nyhetene om at Netflix fremover kommer til å være mer selektive når det gjelder storbudsjettsseriene de produserer fremover, grunnet den økende konkurransen de har fått fra konkurrerende strømmeplattformer.



Der Amazon Prime TV alltid har vært en rival for strømmegiganten er eksempelvis Disney Plus og Apple TV Plus konkurrenter som først nå begynner å bli skumle, begge med lanseringsdato på tampen av 2019.