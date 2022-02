Sony annonserer planer om å kjøpe Bungie for 3,6 milliarder dollar – har flere oppkjøp på plakaten

Elektronikkgigant og PlayStation-skaper Sony annonserte 31. februar at de planlegger et kjøp av Bungie, den enorme utvikleren bak «Destiny 2» og den svært populære «Halo»-serien, for 3,6 milliarder amerikanske dollar – og dette skal bare være begynnelsen.



Den uventede annonseringen kom i kjølvannet av den oppsiktsvekkende nyheten om at Xbox-produsent Microsoft har planer om å ta styringen over Activision Blizzard. Det kan se ut til at det japanske selskapet kontret med sitt eget storkjøp.



«Jeg ønsker å være helt klar ovenfor spillsamfunnet at Bungie fortsatt kommer til å være uavhengig og et multiplattform-studio og -utgiver», sa Jim Ryan, administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment, i et blogginnlegg der han annonserte nyheten. «Dermed mener vi at det gir mening for oss å sitte ved siden av PlayStation Studios-organisasjonen, og vi er svært begeistret for mulighetene til samarbeid og synergier mellom disse to gruppene i verdensklasse.»



Nyheten dukket opp bare én uke etter at Microsoft annonserte sine planer om å kjøpe opp spillselskapet Activision Blizzard for 68,7 milliarder amerikanske dollar, hvilket gjør at Sonys oppkjøp, på 3,6 milliarder, virker nærmest ubetydelig. Sku dog ikke hunden på hårene. Veldig få spillselskaper kan sammenlignes med Activision, så alle andre oppkjøp i industrien vil se ut som miniputt-avtaler sammenlignet med Microsoft-avtalen. Hvis dette faktisk er starten på en langvarig handletur for Sony, så kan selskapet raskt ende opp med en enorm spillavdeling – og gjøre skillet mellom PlayStation og Xbox enda større.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vDJanuary 31, 2022 See more

«Bungie lager spill basert på enestående teknologi som er enormt morsomme å spill», sier Hermen Hulst, sjef for PlayStation Studios. «De har også et makeløst engasjement overfor spillsamfunnene som spiller spillene, og alle i PlayStation og PlayStation Studios kommer til å være begeistrede over hva vi kan dele og lære fra dem.»



«Bungie har laget, og fortsetter å utvikle, noen av verden mest elskede videospill-serier, og ved å tilpasse verdiene til folkets ønsker om å dele spillopplevelser, samler de millioner av mennesker på verdensbasis», sier Kenichiro Yoshida, administrerende direktør for Sony Group Corporation i en uttalelse. «Vi kommer til å ta i bruk Sony Groups mangfoldige underholdnings- og teknologi-fordeler til å støtte den videre utviklingen av Bungie og deres evner til å lage ikoniske verdener på tvers av flere plattformer og media.»



... og det er, etter sigende, bare begynnelsen.



I et eksklusivt intervju med Gamesindustry.biz, beskriver Ryan oppkjøpet som bare starten på selskapets planer. Vi kan med andre ord forvente flere oppkjøp.



«Forvent mer», sier han.