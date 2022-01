Microsoft kjøper Activision Blizzard – Call of Duty, Warcraft og Diablo innlemmes i Xbox-familien

Activision Blizzard-søksmålet Utgiver Activision Blizzard, som står bak spillet denne artikkelen refererer til, er per nå implisert i en pågående rettssak som omhandler anklager knyttet til en arbeidskultur som skal ha involvert seksuell trakassering, misbruk og diskriminering. Les vår oversiktsartikkel om Activision Blizzard-saken hvis du vil ha mer informasjon (skrevet av våre britiske kolleger.)

Microsoft har inngått en avtale om et oppkjøp av Activision Blizzard. Prisen programvaregiganten må ut med er 68,7 milliarder dollar, ifølge selskapet.



I et blogginnlegg på Xbox Wire avslørte administrerende direktør for Microsoft Gaming, Phil Spencer, den sjokkerende annonseringen: Skaperne av blant annet «Call of Duty», «Overwatch», «Diablo», «Warcraft» og «Candy Crush» vil bli en del av Xbox-familien om kort tid.



«I kraft av å være et team, er vårt oppdrag å tilby gleden og fellesskapet i gaming til alle på planeten», sier Spencer. «Vi vet alle at gaming er den mest livlige og dynamiske formen for underholdning på verdensbasis, og vi har opplevd styrken i sosiale koplinger og vennskap som gjøres mulig via gaming.»



«Siden vi nå er på dette oppdraget, er det utrolig spennende å kunne annnosere at Microsoft har kommet til enighet om å kjøpe Activision Blizzard.»



Annonseringen understreker at Activision Blizzard kommer til å operere som et eget selskap inntil oppkjøpet er gjennomført, men at organisasjonen deretter vil ligge direkte underlagt Spencer, og hans ansvarsområde i kraft av hans nye stilling som administrerende direktør for Microsoft Gaming.



Mindre overraskende er det at Microsoft har planer om å få innlemmet så mange spillserier fra Activision Blizzard som mulig, inn i Game Pass. Selskapet har tidligere avslørt at tjenesten nå har over 25 millioner abonnenter.



Spencer sier også at oppkjøpet vil skape fortgang i Microsofts planer om en større satsing innen skybasert gaming, og presiserer at spillenes eksisterende sosiale fellesskap vil støttes i tiden som kommer.

Kommentar: En enorm avtale, men ikke uten potensielle feilskjær

Elefanten i rommet, når Microsoft nå velger å gå for et oppkjøp, er selvsagt alle kontroversene som har kommet tett i tilknytning Activison Blizzard de seneste månedene. Selskapet har blitt saksøkt av The California Department of Fair Employment and Housing i kjølvannet av en to år lang utredning av selskapets påståtte diskriminering av kvinnelige arbeidstakere.



Den ubehagelige situasjonen har ikke gått upåaktet hen hos Microsoft, hvilket følgende uttalelse fra Spencer vitner om: «Som selskap er Microsoft forpliktet til en reise som innebærer inkludering i alle former for gaming, både hos ansatte og spillere.»



«Vi verdsetter dypt individuelle studio-kulturer. Vi mener også at den kreative suksessen og autonomien går hånd i hånd med å behandle hver enkelt person med verdighet og respekt. Vi forplikter alle team og ledere til dette. Vi ser frem til å utvide vår proaktive inkluderingskultur til å inkludere de flotte teamene i Activision Blizzard.»



Det er likevel ingen tvil om at Microsofts oppkjøp av Activision kommer til å få enorme ringvirkninger i resten av spillindustrien. Etter å ha kjøpt ZeniMax Media, eiere av Bethesda, for 7,5 milliarder dollar i mars 2021, er det få som kunne forutse at Activision Blizzard var neste post på handlelisten for Microsoft – særlig ikke når det er snakk om slik en ekstrem sum.



Call of Duty-serien er fortsatt en av de mest populære spillproduktene på markedet, og genererer en fantastisk sum penger årlig, men det er på ingen måte det eneste esset spillprodusentene har i ermet. Bare i Warcraft-, Diablo- og StarCraft-merkevarene ligger det enorme verdier – noe som utvilsomt har bidratt til at Microsoft anser dette som en god investering.

Hvilke konsekvenser får dette for PS5?

En ting er sikkert, selv om nyheten er fersk, så vet vi allerede nå at Xbox Game Pass kommer til å inneholde langt mer Activision Blizzard-innhold i fremtiden, og mange kan finne på å lanseres direkte på abonnementtjenesten.



Dette betyr også at det neste Call of Duty-spillet potensielt kan bli gratis for alle brukere av Xbox Game Pass, mens PS5-eiere vil måtte betale fullpris. Det kan også få innvirkninger på fremtidige eksklusivitetsavtaler for Sony, som for eksempel lanserte PS4 i 2013 med eksklusivt Call of Duty-innhold.