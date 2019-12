Samsung viser frem One UI, en grundig overhaling av Android-grensesnittet

Den lenge etterlengtede Infinity Flex-skjermen var ikke det eneste som ble avduket ved Samsungs utviklerkonferanse i San Francisco i dag. Den sør-koreanske elektronikkjempen offentliggjorde dessuten en grundig overhaling av selskapets Android-grensesnitt, helt enkelt betegnet som One UI.

Samsungs nye brukergrensesnitt for mobiler sies å være «mer naturlig og komfortabel for enhendig bruk», særlig for større mobiler som Galaxy Note 9 .

Skjermen er fullstendig splittet i to halvdeler, der Samsungs One UI legger interaktive kontroller i nedre halvdel av skjermen slik at de ligger nærmere tommelen, med et visningsområde i øverste del som enten viser et stort søkefelt eller en overskrift.

Som et eksempel viste Samsung frem sin nye og forbedrede klokke-app, som nå har alarmvalgene nederst på skjermen, og stor, lettlest tekst øverst, der det står hvor mye tid som gjenstår før den neste alarmen ringer.

One UI har også et gjennomgripende valg for nattmodus, i tillegg til reorganiserte og omgrupperte valg i Innstillinger-appen.

Det er også implementert «fokusblokker», noe som er store og rene interaktive ikoner som gir brukerne adgang til «mer for hvert tapp». I Gallery-appen kommer disse i form av album, med mye større ikoner.

Ifølge Samsung var selskapets forrige UI «omskapt for å redusere rot og distraksjoner, slik at brukeren lettere kan konsentrere seg og hurtig navigere omkring på telefonen». Som man skulle anta, er denne todelte tilnærmingen noe som gjør Samsungs One UI perfekt for foldbare smarttelefoner.

Samsungs Android 9-baserte UI vil være tilgjengelig i beta-versjon denne måneden (november) i USA, Tyskland og Korea, og flere land i Asia og Europa vil slutte seg til denne i løpet av kort tid. For alle andre vil den offisielle utrullingen av One UI skje i januar 2019.

Du kan finne ut mer om det nye grensesnittet og hvordan du kan bli en betatester på Samsungs nettside tilegnet One UI.