Dette er Samsungs brettbare telefon med «Infinity Flex»-skjerm

Samsung har nettopp vist frem sin første brettbare telefonskjerm, og selv om vi fortsatt ikke vet om den ferdige telefonen skal hete Samsung Galaxy X eller Galaxy F, fikk vi i det minste se konseptet i bruk.

Skjermen omtales av produsenten som «Infinity Flex Display», og den ble vist frem for første gang under Samsung Developer Conference i San Francisco. Den ble bokstavelig talt vist frem i mørket, slik at kun den utbrettbare skjermen var synlig. Vi har bilder av den i begge posisjoner.

– Vi har alltid stevet etter å bringe frem meningsfylte gjennombrudd, sa Samsungs sjef for produktmarkedsføring Hassan Anjum fra scenen.

– Men tross alle fremskrittene, har vi lenge levd i en verden der størrelsen på skjermen er begrenset av størrelsen på selve telefonen.

Til nå.

Anjum viste så frem den utbrettbare skjermen på scenen, og vi fikk se foldedesign med en stor skjerm i utbrettet posisjon, og en mindre utvendig skjerm når den var sammenbrettet.

– Endelig er den her. Når den er åpen er den et nettbrett men en storm skjerm, og når den er lukket så er den en telefon som passer fint i lomma, forklarte Anjum.

Den brettbare telefonen skal kunne kjøre opp til tre apper samtidig, noe Samsung omtaler som Multi Active Window. Etter at Anjum hadde introdusert telefonen, kom Googles sjef for Android UX på scenen og annonserte at operativsystemet vil støtte brettbare skjermer i fremtiden.

Hva annet vet vi om telefonen? Ikke så mye. Anjum sa at teamet bak telefonen ønsker å skjule detaljene, som tydeligvis ikke er klare til å vises frem i lyset.

Fra det vi kunne se, så virket det i hvert fall som skjermen var markant mindre enn enheten Anjum holdt opp. Dermed kan det være at telefonen vil ha bredere skjermkanter enn hva vi ellers er vant til nå om dagen. Når det er sagt, så er vi så tidlig i utviklingsprosessen at forholdet mellom skjerm og chassis godt kan reduseres ned til noe som kan måle seg med dagens smarttelefoner.

Helt ny skjermteknologi

Samsung har utviklet nye materialer og produksjonsprosesser for å kunne lage Infinity Flex-skjermen, og målet har vært å «kaste ut gamle antakelser, og bygge opp en ny type skjerm fra bunnen av».

– Vi tenke ut en helt ny anatomi for smarttelefonskjermer, forklarte Anjum.

Siden glass er statisk og ikke fleksibelt, har Samsung utviklet en erstatning i form av et avansert kompositt- og polymermateriale. De har også redusert tykkelsen til polarisatoren med 45 prosent for å gjøre skjermen tynnere.

Det er dette som gjør det mulig å folde skjermen sammen, men om den kan bøyes på andre måter er usikkert basert på hva vi så under dagens demonstrasjon.

Anjum forsikrer om at denne telefon ikke skal forbli i skyggen spesielt lenge:

– Dette er ikke bare et konsept. Gjennombruddene vi har hatt med skjermmaterialer følges også av gjennombrudd i produksjonen. Dermed er vi klare til å begynne produksjonen i de kommende månedene.

Var dette Galaxy X eller Galaxy F eller noe annet?

Samsungs Infinity Flex Display er del av en telefon, men selskapet nevnte ingenting utover den brettbare skjermen. Vi fikk altså ingen hint om de ryktene Galaxy X- og Galaxy F-modellene som vi har hørt mye om de siste månedene.

Tidligere lekkasjer har pekt mot en telefon med 512 GB lagring og en nettbrettaktig skjerm på 7,3 tommer. Ryktene om batterikapasitet har også strukket seg fra 3000 til 6000 mAh. Andre har antydet at den skulle ha tre brettbare skjermer, men det passer dårlig med hva vi så på scenen i San Francisco.

Uansett var Samsung strengt tatt ikke først ute med å vise frem en brettbar telefon. Royole FlexPai ble nemlig vist frem i forrige uke, og den har en 7,8 tommer stor utfoldbar AMOLED-skjerm og spesifikasjoner på toppnivå, inkludert den fortsatt ikke annonserte Snapdragon 8150-brikken.

Samtidig har selvfølgelig Samsung fortsatt mulighet til å være først ute med å faktisk lansere en brettbar telefon, og det kan muligens skje på CES 2019 eller MWC 2019.