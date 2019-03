Her er Samsungs foldbare telefon med Infinity Flex Display

Samsung har netop fremvist deres første foldbare smartphone-skærm, og selv om vi stadig ikke ved, om den kommer til at hedde Samsung Galaxy X eller Galaxy F, fik vi i det mindste lejlighed til at se det banebrydende koncept i funktion.

Det nye smartphone-koncept, som selskabet har døbt 'Infinity Flex Display', blev vist frem for første gang under Samsung Developer Conference i San Francisco, USA. Afsløringen foregik bogstaveligt talt i mørke, da det kun var den foldbare skærm, der lyste op. Vi har billeder af mobilen i begge dens positioner.

"Vi har altid bestræbt os på at skabe meningsfulde gennembrud," sagde Samsungs direktør for produktmarkedsføring, Hassan Anjum. "På trods af alle fremskridt, har vi hidtil levet i en verden, hvor størrelsen af din skærm har været begrænset af størrelsen af selve enheden."

Indtil nu, selvfølgelig.

Anjum viste den foldbare skærm frem på scenen og afslørede et design med en stor indvendig skærm i udfoldet tilstand og en mindre udvendig skærm, når den blev foldet sammen.

"Nu er den her endelig. Når den er åben, er det en tablet, der giver brugeren oplevelsen af en stor skærm," sagde Anjum. "Når den er lukket, er det en telefon, der passer fint i lommen."

Byder telefonen på andre nyheder? Det er svært at afgøre lige nu. Anjum bemærkede, at holdet bag den foldbare telefon ønsker at skjule detaljerne, som tilsyneladende ikke er klar til at blive vist frem i lyset endnu.

Set fra mørket i salen virkede frontskærmen dog væsentligt mindre end silhuetten af

telefonen, som Anjum holdt op. Så måske får telefonen tykke kanter, selv om tendensen ellers går den stik modsatte vej. Når det er sagt, så befinder mobilen sig så tidligt i udviklingsfasen, at forholdet mellem skærm og chassis sagtens stadig kan nå at blive reduceret til de dimensioner, vi normalt ser på smartphones i dag. Lige nu er forholdet mellem skærm og chassis på Samsungs Galaxy Note 9 omkring 84 %.

Den foldbare telefon med Infinity Flex Display vil kunne køre op til tre apps samtidigt, hvilket Samsung kalder Multi Active Window. Efter at Anjum havde introduceret telefonen, kom Googles chef for Android UX på scenen for at annoncere, at operativsystemet vil understøtte foldbare skærme i fremtiden.

Snart frem i lyset

For at opbygge Infinity Flex-skærmen måtte Samsung udvikle nye materialer og processer - samt "forkaste gamle antagelser og genskabe skærmen fra bunden. Vi gentænkte smartphone-skærmens anatomi," fortalte Anjum.

Da glas er statisk og ufleksibelt, har Samsung måttet udvikle en ny erstatning: En avanceret komposit polymer. De reducerede også tykkelsen på polarisatoren med 45 % for at skabe en tyndere skærm.

Dette gør det muligt at folde hele skærmen sammen - men om den også kan bøjes på andre måder, står ikke klart efter Anjums korte demonstration i mørket.

Men Infinity Flex Display vil ikke forblive i mørke så længe:

"Dette er ikke kun et koncept. De gennembrud, vi har opnået med hensyn til skærm-materialer, er blevet matchet af gennembrud produktionen. Derfor vil vi være klar til at påbegynde en masseproduktion i de kommende måneder," sagde Anjum.

Så vi Galaxy X, Galaxy F eller…?

Samsungs 'Infinity Flex Display' er en del af en telefon, men virksomheden nævnte ikke andet, end den foldbare skærm. Der var ingen hints om Galaxy X eller Galaxy F, som der har floreret mange rygter om i de seneste måneder.

Tidligere læk har antydet en telefon med 512 GB lagerplads og en tablet-lignende 7,3-tommers skærm. Der har været vidt forskellige rygter om batterikapaciteten; lige fra 3.000 mAh til 6.000 mAh. Andre har hævdet, at telefonen skulle have tre foldbare skærme, men det stemmer dårligt overens med det, vi så på scenen under Samsung Developer Conference.

Under alle omstændigheder var Samsung teknisk set ikke de første til at fremvise en foldbar telefon. Royole FlexPai dukkede op i sidste uge, og den har en AMOLED-skærm på 7,8 tommer i udfoldet tilstand samt top-specifikationer (herunder den endnu ikke annoncerede Snapdragon 8150 chip). Selvfølgelig kan Samsung stadig nå at være først ude med at lancere en foldbar telefon, og det kan måske hænde at ske på CES 2019 eller MWC 2019.