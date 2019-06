Samsung kan være i full gang med å lage en rimelig 5G-telefon

Et av spørsmålene som melder seg nå som utrullingen av 5G-nettverk nærmer seg, er når vi kan forvente å se rimeligere 5G-telefoner for salg – det er jo en kjent sak at de første på markedet som OnePlus 7 Pro 5G og Oppo Reno 5G vil få stive priser. Når ser det imidlertid ut som Samsung kan ha et svar på det spørsmålet, og det svaret er «ganske snart».

I hvert fall hevder Galaxy Club nå at Samsung jobber med Samsung Galaxy A90, og at den testes mot 5G-nettverk, og om vi skal dømme etter navnet så burde dette bli et rimeligere alternativ.

Det er uklart hvordan Galaxy Club har kommet over denne informasjonen, og de melder bare at det kommer fra deres kilder, så vi kan ikke uten videre ta dette for god fisk.

Artikkelen sier at Samsung Galaxy A90 får et 32 MP hovedkamera og et ekstra kamera på 8 MP. Sistnevnte er antagelig et telefoto- eller vidvinkelobjektiv, men det sies det ingenting om.

Det nevnes også at telefonen kan ha et tredje kamera, men det nevnes ikke om A90 vil få et sprett-opp-kamera i samme stil som Galaxy A80 eller en mer tradisjonell løsning.

En A70-oppgradering?

Det kan virke som A90 får mye til felles med nylig lanserte Samsung Galaxy A70 om vi skal dømme etter detaljene til Galaxy Club, men den skal altså i tillegg utstyres med 5G og sannsynligvis også bedre spesifikasjoner.

Vi hørte faktisk om Galaxy A90 tidligere i år også, og det var ventet at den skulle slippes i løpet av året, men det har i ettertid vist seg at det meste av informasjonen vi hadde da dreide seg om Galaxy A80 så det er uklart hvilken informasjon som hører til hvilken telefon.

Samsung lanserte sin seneste Galaxy A-serie tidlig i 2019, og den bestod av A30, A40, A50, A70 og A80. De representerer en rimeligere serie for Samsung sammenlignet med S- og Note-seriene, og det er derfor vi antar at A90 vil bli en mer budsjettvennlig 5G-telefon.

Samsung A90 5G vil eventuelt komme i tillegg til Samsung Galaxy S10 5G som allerede er tilgjengelig i noen land, og ryktede Samsung Galaxy Note 10 som det er ventet at komme i en 5G-variant i august.

Begge disse er imidlertid dyre modeller slik de fleste 5G-telefoner er foreløpig, så hvis Galaxy A90 viser seg å være ekte så representerer dette den første muligheten for de fleste vanlige forbrukere til å skaffe seg en 5G-telefon.

Når det er sagt så er altså Samsung Galaxy A90 5G langt fra bekreftet, så vi må bare vente i spenning og se om Samsung lanserer denne telefonen relativt snart.