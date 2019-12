Safari gjør som Chrome og skal advare sine brukere om usikre sider

Google har forsøkt å gjøre nettet tryggere en god stund nå, og i juli i år så la søkegiganten til en ny funksjon som advarer Chrome-brukere når de lander på sider som ikke benytter HTTPS-protokollen. Apple følger nå i Googles fotspor, og prøver ut lignende funksjonalitet i sin nettleser Safari.

I Chrome advares brukere når de kommer til sider som benytter den usikrede HTTP-protokollen, og ikke den krypterte HTTPS-protokollen. De fleste kjenner dette som nettsider med og uten hengelås i adresselinjen. Om siden benytter HTTP, og ikke HTTPS, byttes hengelåsen ut med teksten «Ikke Sikker».

Nå har Apple en slik funksjon til utprøvning i Safari Technology Preview, versjon 70. Dette er den versjonen av Safari som Apple bruker for å teste ut nye funksjoner, før de rulles ut til brukere i en stabil versjon. Ifølge versjonsnotatene så skal det vises «en advarsel i Smart Search-feltet når en usikker side lastes».

Hvorfor så sikker?

Det har lenge vært Googles målsetning å få alle websider over til HTTPS-protokollen, hvor S'en står for «Sikker». Grunnen til dette er at den gir en kryptering som sikrer både brukeren og hjemmesiden mot angrep hvor det tukles enten med sidens eller brukerens data.

Krypteringen som brukes gjør datastrømmen uleselig for andre enn sender og mottaker, og gjør det umulig for tredjeparter å kapre eller forfalske den.

Selv om advarselen er en god påminnelse for brukere om å ikke skrive inn noe sensitiv informasjon på usikrede sider, så er intensjonen bak advarselen å få flere utviklere og selskaper til å bytte over til den sikre protokollen og med det normalisere krypteringen av all nettrafikk.