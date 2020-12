Chrome-oppdatering avslører trege nettsider – slik installerer du den

En ny funksjonalitet som er på vei til Chrome kan gi deg innsikt i ytelsen til nettstedene du oppsøker. Nettlesere får ofte skylden for treghet når man surfer, men når man tar en nærmere titt på hvorfor ting ikke går så fort som man skulle ønske er det ofte nettstedene i seg selv som har skylden.



I en ny Chrome-oppdatering skal Google nå avsløre sinkene ved å ta i bruk Core Web Vital-data for å vise brukere hvor god ytelse et nettsted tilbyr – og hvorfor. Selskapet vil også bruke denne informasjonen til å fastslå hvor høyt oppe nettsteder dukker opp i søke-rangeringer.

Fra og med versjon 89 av nettleseren vil Chrome gi brukere muligheten til å monitorere nøkkelstatistikk når det gjelder ytelsen hos nettsteder man besøker. Selv om dette kun er snakk om informasjon vil statistikken kunne hjelpe deg med å finne frem til hvilke nettsider som har aller best brukeropplevelse.



Akkurat nå tilbyr Chrome tre typer informasjon – Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID) og Cumulative Layout Shift (CLS), og selv om tallene (og kategoriene) du blir presentert for virker meningsløse, så kommer de likevel til å kunne gi deg en viss innsikt i kriteriene som ligger til grunn for Googles plasseringer av nettstedene i søkeresultater.

Test selv

Dette er fortsatt eksperimentell funksjonalitet, men som vanlig lar Google brukere prøve nyvinningen før den er helt ferdig.



Det man trenger for å prøve herligheten er å ta i bruk den såkalte Canary-versjonen av Chrome (denne kan installeres ved siden av den vanlige versjonen, hvis du ikke har lyst til å bruke denne kontinuerlig.) Etter at man har installert denne eksperimentelle varianten av nettleseren må man i etterkant manuelt slå på det nye brukergrensesnittet for ytelsesmåling. Dette gjør man ved å følge disse tre enkle stegene:

Start Chrome og skriv inn det følgende i adressefeltet: chrome://flags Søk etter «show performance metrics in HUD», og bruk så menyen for å slå funksjonaliteten på. Start Chrome på nytt.

Nå vil du kunne ta i bruk det nye brukergrensesnittet mens du surfer på nettet.

Kilde: Bleeping Computer