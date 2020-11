Skal det endelig bli slutt på at Google Chrome bruker enorme mengder RAM?

Google Chrome er den mest populære nettleseren i verden, men den er også viden kjent for å bruke ekstreme mengder RAM – dette er noe som forhåpentligvis snart vil forandre seg.

Ifølge en artikkel forfattet av Windows Latest skal Chrome-ingeniører hos Google være i gang med å forbedre minnebruken til Chrome med den såkalte PartionAlloc FastMalloc-funksjonaliteten, som kan være en livredder når det gjelder ytelse – hvis det viser seg å fungere.

Det at Chrome-nettleseren bruker såpass store mengder minne på PC har lenge vært frustrerende for mange mennesker, siden det kan ha en innvirkning på hva slags ytelse man kan forvente seg av både nettleseren i seg selv, men også resten av PC-en.

Det er på tide

Siden Chrome har en tendens til å ta for seg med minne har nettleseren fått et stadig dårligere rykte, og selv om markedsandelene tilsier at Chromes posisjon som nærmest enerådende – i en relativt ny undersøkelse viser det seg at 69, 25 % av surfere på nettet bruker Chrome – langt foran Firefox, som bare ligger på 7,22 % og Microsofts nye Edge, som er på 9,71 %.

Apropos Edge, Microsofts nye nettleser bruker nå den samme Chromium-motoren som Chrome, og Microsoft har jobbet med å begrense minnebruken ved å bruke en funksjonalitet kjent som «SegmentHeap», som selskapet hevder at kan redusere den totale RAM-bruken i Edge med 27 %.

Mange av oss håpet at Google skulle implementere dette i Chrome, men i juli ebbet også denne drømmen ut via at selskapet slo av funksjonaliteten i sin egen nettleser. Begrunnelsen var dårlig ytelse.

Takk og lov ser det ut til at Google fortsatt ønsker å forbedre minnebruken i Chrome, og utviklere undersøker nå hvordan man skal ta i bruke den nye PartionAlloc FastMalloc-funksjonaliteten, som skal tilrettelegge dedikerte partisjoner til nettleser-cachen. Operasjoner utført av Chrome vil optimaliseres og ressurser vil også allokeres raskere.

Det høres lovende ut, og Google har også gitt inntrykk av at denne funksjonaliteten kan være på vei til brukere i løpet av neste år, siden den allerede har dukket opp i tidlige Chrome Canary-versjoner (brukes til å teste nye og kommende funksjonalitet.)

Samtidig sier Microsoft at de jobber med en forbedring av SegmentHeap for å utbedre problemene Google kritiserte funksjonaliteten for.