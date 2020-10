Chrome vil snart vise deg de raskeste sidene på nettet – men bare hvis du bruker Android

Google jobber iherdig med å gjøre nettet til et bedre sted, og har tidligere snakket om å skjemme ut sider som laster tregt med en advarsel som vises til besøkende. Nå har selskapet imidlertid så smått startet en lansering av et system som fungerer nærmest motsatt: det gir beskjed til brukeren om at siden man prøver å komme inn på tilbyr rask ytelse.



Den nye «fast page»-merkelappen kommer til å dukke opp på sider som leverer en bedre brukeropplevelse. Google sier at de kommer til å bruke signaler de får fra Core Web Vitals-målingene til å se på faktorer som hvor raskt siden lastes inn, hvor stabil den er, og så videre.

Google lanserte Web Vitals tidligere i år slik at nettutviklere kan få informasjon om hvordan de kan forbedre ytelsen i sidene sine, og nå belønner selskapet sidene som har utbedret hastigheten, og som generelt tilbyr en framifrå opplevelse for besøkende.



«Fast page»-merkelappen dukker opp i kontekstmenyen for lenker – menyen du ser om du trykker lenge på en lenke – slik at brukere raskt kan finne ut om de er på vei inn på en treg eller en rask side. Merkelappen er fordelaktig for alle besøkende, men Google har ikke avslørt om hvorvidt utviklerne også får andre fordeler, som eksempelvis at de dukker opp høyere på søkeresultater.

Google har heller ikke klargjort hvorvidt informasjonen vil være tilgjengelig på andre måter enn via kontekstmenyen, som eksempelvis et ikon i adressefeltet – men selskapet sier likevel at det «kommer kanskje også eksperimentere med å vise merkelappen i andre deler av Chromes brukergrensesnittet».

Få informasjon om hastighet

Google er allerede i ferd med å rulle ut «fast label»-merkelappen i betaversjonen av Chrome 85, men du må slå på en skjult innstilling for å aktivere den. Først og fremst er du nødt til å bruke betaversjonen av Chrome. Denne kan du laste ned fra Google Play, og så må du gjøre det følgende:

Kjøre Chrome Beta og gå til chrome://flags Søke etter «context menu performance info and remote hint fetching» Slå på innstillingen ved å bruke menyen Starte Chrome på nytt

Det er per nå ikke helt klart om funksjonaliteten helt sikkert kommer til å være med i den vanlige versjonen av Chrome, eller om den kommer til å ende opp i Chrome i andre operativsystemer.

Kilde: Chromium Blog