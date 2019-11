Google Chrome med ny måte å bytte faner på – og det er ganske rotete

Google tester en oppdatering til Chrome som antageligvis kommer til å ende opp med å bli kontroversiell: en ny måte å skifte fane på, fullspekket med ekstra ikoner og valgmuligheter, og dermed noe helt annet enn det gode gamle minimalistiske utseendet.



Istedenfor å vise deg en rekke store «kort» man kan bla seg gjennom, for å velge hvilken fane man vil gå inn på, kommer det nye designet til å presentere deg med (pust dypt inn) Google logoen, stort i midten, en knapp for inkognitomodus, en rekke linker til nylig besøkte sider, et søkefelt (inkludert muligheter for bruk av stemme), en valgmeny og en knapp for å lage ny fane.

«Kortene» man har per i dag vil erstattes av et system med langt mindre «brikker», noe lignende det som brukes av Firefox.



Den generelle effekten er at ting får dårlig plass, særlig inkognitomodus-knappen virker som en spesielt snodig inkludering, satt inn rett ved siden av Google-logoen.



Prøv selv

Det nye designet er fortsatt i et eksperimentelt stadie, og det er ikke helt klart når det skal implementeres i en ordinær versjon av Chrome, men man kan prøve det nå, både i Canary- og Dev-varianten av Android.



Som Android Police merker seg, om det nye designet dukker opp er litt både og. Det kan dukke opp første gangen man prøver den nye versjonen, men det kan også være at man er nødt til å besøke chrome://flags og søke etter «enable tab grid layout». Slår man denne innstillingen på og starter nettleseren på nytt skal det hele være i gang.