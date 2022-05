Firefox versjon 100 lansert – er det på tide å skifte ut Google Chrome?

Mozilla lanserte nylig seneste versjon av sin nettleser, og feiret med det et slags jubileum, for nå har Firefox nådd versjon 100 – som naturlig nok innebærer en rekke nye og forbedrede funksjoner for brukere på tvers av en rekke operativsystemer.



Google Chrome var først ute til milepælen og lanserte sin versjon 100 i mars, men søkegiganten inkluderte få vesentlige forbedringer, på tross av det runde tallet. Firefox 100 ser ut til å være en helt annen liga. Den nye nettleserversjonen er tilgjengelig til Windows 11, macOS, Android og iOS, og det ser ut til at Mozilla har valgt å inkludere et dugelig knippe nyvinninger.

Man får for eksempel en forbedret PiP-modus (picture-in-picture), lignende den som er å finne i Apples Safari-nettleser, der videoer kan skilles ut fra den opprinnelige applikasjonen og plasseres av brukeren etter eget forgodtbefinnende (over andre apper.) Firefox-varianten av funksjonen støtter både undertekster og CC (teksting for døve og de med svekket hørsel), noe Apple ennå ikke har implementert. Det finnes også nye bakgrunnsbilder for alle som bruker Firefox på mobil, og en såkalt HTTPS-only-innstilling i Android-varianten, som gjør at nettleseren vil foretrekke krypterte nettsider.



Det har vært gode grunner til å revurdere bruken av Google Chrome tidligere, men de nye funksjonene kan kanskje gi et ekstra dytt til alle som er på kanten til å teste Firefox.

Kommentar: er dette versjonen som får Chrome-brukere over til Firefox?

(Image credit: Mozilla)

Da Firefox ble lansert i 2002 ble nettleseren raskt kjent som det første reelle alternativet til Microsofts Internet Explorer, mye fordi Mozilla introduserte faner til et større publikum. Opera, den norske nettleseren som allerede hadde holdt på siden midten av nittitallet, var ute med faner to år tidligere enn amerikanerne, men Mozilla kunne skilte med en langt større popularitet utover 2000-tallet.



Etter hvert gikk det tråere for Firefox, og nå ligger markedsandelen på under fire prosent. Konkurransen fra Chrome, Safari og Microsoft Edge ble hard, gitt de enorme markedsføringsbudsjettene og integrasjonsmulighetene til Apple, Google og Microsoft.

Likevel er det ikke udelt negativt å være jumbo. Siden brukermassen er smalere kan mindre aktører innovere over en lav sko, og reagere raskere på brukernes krav. En forbedring av PiP-funksjonen er et godt eksempel på det. Siden PiP ble introdusert i iOS 9 har det vært få oppdateringer å spore fra Apple, og man kan fortsatt ikke spole i videoer eller plassere PiP-vinduet hvor som helst på en iPad-skjerm.



Nå som man får forbedret støtte for undertekster, og mulighet til å bruke PiP med Netflix, YouTube og Amazon Prime Video, er det ikke umulig at en del brukere lar seg friste over til Firefox. Tenk for eksempel så behagelig det hadde vært å kunne jobbe i Google Sheets eller rote rundt på Twitter, samtidig som man så på en video – og i tillegg kunne spole og bruke undertekster.

Google skryter ofte av hvor raskt Chrome laster inn nettsider, men nettleseren har lenge hatt rykte på seg for å spise dugelig med batteritid, uten at søkegiganten ser ut til å ha kommet noen vei med eventuelle forbedringer på den fronten. Vi har brukt Firefox på en MacBook Pro 14" store deler av 2022, og etter vår erfaring er Mozilla-nettleseren relativt minnegjerrig, et annet aspekt mange mener Chrome kunne vært bedre på.



Versjon 100 gir oss en viss forventning om at Firefox endelig kan begynne å ta innpå Google Chrome, og vi har ingenting i mot en ny nettleserkrig som kan stimulere til mer innovasjon – for her har det vært steilt i mange år.