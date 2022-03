Firefox skroter russiske søkemotorer grunnet frykt for desinformasjon

Mozilla har fjernet russiske søkemotortilbydere fra Firefox-nettleseren i kjølvannet av påstander om at de favoriserer statlig innhold over andre medier.



Nyheten ble avslørt i forbindelse med lanseringen av Firefox 98.0.1, der det i teksten som fulgte med oppdateringen informerer om at «[...] de alternative søketilbyderne Yandex og Mail.ru har blitt fjernet i nedtrekksmenyen for søk i Firefox.»



I tillegg til at tjenestene ikke lenger fungerer som søketjenestealternativer, har alle tilknyttede brukertilpasninger, nettleserutvidelser, bokmerker og alt annet relatert til søkemotorene, blitt fjernet. For brukerne det gjelder vil innstillinger blir tilbakestilt til standarden. Dermed vil antakeligvis Google være den nye søkemotoren som dukker opp når man starter Firefox.

Propaganda-krig

Mozilla bekreftet forandringene til BleepingComputer, og forklarte at de fryktet at disse søkemotorene favoriserte russisk propaganda over objektivt innhold.



«Etter nøye overveielse ekskluderer vi Yandex Search i Firefox, grunnet troverdige rapporter om at søkeresultater viser en overvekt av statssponset innhold, noe som går mot Mozillas prinsipper», sa en talsperson for Mozilla.



«Dette betyr at Yandex Search, per nå, ikke vil være standard-søkemotoren (eller mulig å sette som standard) for brukere i Russland, Hviterussland, Kasakhstan og Tyrkia. I mellomtiden retter vi brukere mot Google.com.»

Mozillas annonsering nevner ikke invasjonen av Ukrania, men de fleste medier er kjapt ute med spekulasjoner om at forandringen kom som et motsvar til at villedende informasjon om krigen blir spredd av statlige instanser i Russland.



Yandex, Mail.ru og OK.ru er landets tre mest populære nettsider, ifølge BleepingComputer. Til sammen har disse over 100 millioner unike brukere i måneden. I 2014 satte Mozilla Yandex som standardsøkemotor for alle russiske brukere, mens samme prosedyre ble gjort i Tyrkia året etter.

Det er en enorm forskjell i dekningen av Russland-Ukraina-konflikten fra land til land, og befolkningen i Russland har gjerne ikke tilgang til den samme informasjonen som borgere i vestlige land. Vesten omtaler gjerne konflikten som en russisk invasjon av en suveren stat, mens russiske medier for det meste følger regjeringens definisjon som tilsier at det er en «spesiell militæroperasjon» som har som mål å «denazifisere og demilitarisere» Ukraina. De færreste vestlige medier er i praksis tilgjengelig for russiske borgere, og det samme kan sies om russiske medier i vesten.



Russiske brukere tar i økende grad bruk VPN-tjenester i kjølvannet av blokkeringen av vestlige tjenester og nettsider.

Kilde: BleepingComputer