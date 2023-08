Elon Musks upopulære omdøping av Twitter tar en ny vending

Microsofts nettleser Edge uroer brukerne ved å vise dem et sikkerhetsvarsel mot det omdøpte Twitter, nå kjent som X, som har byttet ut den berømte blå fuglen med … en «X».

Problemet ble belyst av Florian på Twitter … eh, X … som mottok en advarsel fra Edge, som spurte om PWAen (Progressive Web App) for X i nettleseren forsøkte å svindle dem, og om de derfor ønsket å avinstallere appen.

Her må vi spole litt tilbake for å finne årsaken til at dette skjer. Det første vi må se på, er at Bleeping Computer (som først nevnte dette) påpekte at Edge (og Chromium-baserte nettlesere) har en innebygget funksjon kalt «Progressive Web App Icon change», som følger med når en app bytter ikon, og dermed kommer med et varsel.

Edge tror at du kanskje benytter en PWA (som er som en nedslanket nettside som kjøres i nettleseren) som er noe annet enn den gir seg ut for, og at den derfor kan være en svindel – ettersom navnet eller ikonet er forandret. For Twitters del er det jo snakk om begge deler.

Dermed ber nettleseren deg om å være forsiktig og legge merke til at noe er annerledes. Slik kan du selv sjekke at alt er som det skal være, og eventuelt avinstallere PWAen dersom noe virker mistenkelig.

I dette tilfellet er varselet altså utløst av Elon Musks kjappe navnebytte til X, noe som også omfattet en endring av tjenestens «favicon», altså ikonet som dukker opp i nettleseren ved siden av nettadressen.

Ettersom navnebyttet skjedde så fort, oppfatter Edge ikonet som galt – for det er jo ingen Twitter-fugl der lenger – og brukerne mottar derfor et varsel.

Forvirringens tid

Vi antar at Microsoft vil bearbeide Edge en smule, slik at en oppdatering vil kunne avverge at akkurat denne typen varsler sendes ut unødig. Det er ikke kommet noen meldinger om at den er dukket opp i Chrome (eller andre Chromium-baserte nettlesere), så det ser ut til at Google ikke er rammet av problemet, eller at de allerede har gjennomført tiltak mot det.

Snakket om PWA kan være litt forvirrende, men hovedsaken er at hvis du bruker Edge og får opp den nevnte advarselen om X (Twitter), kan du trygt ignorere den. Det er ingen grunn til uro.

Men det kan uansett oppleves urovekkende å få opp et slikt varsel, og mange vil kanskje tro de er blitt rammet av skadevare. Her kan du være trygg på at dette ikke er tilfellet, og det skyldes ikke en svikt i sikkerhetsprogramvaren du benytter (som vi håper er en av de beste antivirus-løsningene).

Generelt sett er dette enda et uheldig utslag av Musks navnebytte fra Twitter til X, som ikke akkurat har gått så bra. Omdøpingen er vanvittig risikabel. Noe som kan bidra til forvirringen og frustrasjonen, er at det faktisk verserer flere svindelforsøk som benytter navnebyttet til å utnytte uoppmerksomme brukere, noe vi også har sett.

Kan navnebyttet forårsake enda mer rot? Vi er redde for det …

