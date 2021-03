OnePlus Watch lanseres den 23. mars sammen med OnePlus 9

OnePlus Watch har latt vente på seg, men nå er ventetiden snart over: OnePlus har i bunn og grunn bekreftet at smartklokken kommer til offisielt å bli avslørt den 23. mars, samme dato som vi får vår første ordentlige titt på OnePlus 9.



I en tvitring og i et forum-innlegg avslørte OnePlus et glimt av noe som ligner svært på en smartklokke, og legger til «Du ba om det. Du får det». Hvis dette ikke er OnePlus Watch, så blir vi svært overraskede.



«Denne ferske nyvinningen i OnePlus-familien er sunn, punktlig og tar til og med vare på deg mens du sover», sier OnePlus i det ovennevnte forum-innlegget – så vi regner med at enheten det er snakk om henter inn data om søvnen din, kan holde orden på tiden og innehar mer enn nok treningsfunksjoner.

Tvitringen refererte også til 23. mars, hvilket er datoen OnePlus har sagt at de skal avsløre OnePlus 9-serien. Et partnerskap med Hasselblad skal også være på trappene, de nye kameraene i smarttelefonene som skal lanseres er noe OnePlus har snakket om tidligere.

You asked for it. You're getting it.March 12, 2021 See more

Rykter om en OnePlus-smartklokke har versert i flerfoldige år. I 2016 bekreftet selskapet at en slik type enhet var på utviklingsstadiet, men at selskapet hadde valgt å fokusere kun på telefoner i fremtiden.



På et eller annet tidspunkt har OnePlus forandret mening om den saken. Det har vært drøssevis av spekulasjon rundt hvorvidt OnePlus Watch har vært tilbake på agendaen før administrerende direktør for OnePlus, Pete Lau, bekreftet at armpynten faktisk eksisterte.



Annonseringen den var snakk om fant sted på slutten av fjoråret, og siden den gang har spørsmålet simpelthen vært: når kommer den? OnePlus 9-evenementet den 23. mars var allerede et sannsynlig tidspunkt, og nå er det så godt som bekreftet.



Vi har ikke hørt stort om hva OnePlus Watch kan inneha av spesifikasjoner og funksjoner, men basert på pantentsøknader ser det ut til å være snakk om i alle fall et par ulike varianter. Om et par uker får vi svarene vi venter på.