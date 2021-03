OnePlus 9 får medfølgende lader

OnePlus-sjef Pete Lau har bekreftet at selskapets kommende telefoner – OnePlus 9, 9 Pro og 9E – vil ha medfølgende lader.



For et år siden hadde nok ikke dette vært store nyheter, men etter at både Apple og Samsung nylig bestemte seg for å slutte å inkludere lader i esken med sine flaggskip-enheter (en trend som ser ut til å fortsette), er annonseringen av det motsatte fra OnePlus et friskt pust.



Laderen det er snakk om (alle OnePlus 9-modellene kommer med samme lader) er selskapets ekstremt raske Warp Charge 65-variant, den samme man fikk med om man kjøpte en OnePlus 8T.

Laus kommentarer var å finne sammen med den første offisielle teaser-snutten som ble lagt ut på OnePlus' offisielle Twitter-konto.



I det korte klippet får man en ørliten titt på øvre halvdel av 9 Pro, hvilket inkluderer fire separate kameraer samt Hasselblad-logoen, hvilket ikke kommer som noen overraskelse, etter at OnePlus annonserte et partnerskap med den svenske kameraprodusenten.

Fremad mars

Teaseren slutter med en stadfesting av lanseringsdatoen til OnePlus 9-serien.



Selskapet planlegger en offisiell avsløring av de nye smarttelefonene 15:00 den 23. mars, via et online-evenement på OnePlus-hjemmesiden.

Det er riktignok ikke så mye igjen å avsløre, siden svært mye av informasjonen om telefonene allerede har funnet veien til eteren, og vi har fått et temmelig fullstendig bilde av de tre kommende enhetene.



For all den seneste informasjonen angående spesifikasjoner, rykter og lekkasjer, ta en titt på vår oversiktsside for OnePlus 9. Her har vi samlet alt vi vet (og tror vi vet) om OnePlus 9-serien.

Den 23. mars regner vi med at vi får vite anbefalt utsalgspris for OnePlus 9-serien – noe som per nå er uklart – samt en bekreftet lanseringsdato vi tipper vil legge seg et sted en uke eller to etter annonseringen.