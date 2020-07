OnePlus Nord er det bekreftede navnet på OnePlus' rimelige smarttelefon

OnePlus Nord er offisiell. Etter måneder med rykter og spekulasjoner har den kinesiske smarttelefonprodusenten bekreftet navnet på sin kommende, særs etterlengtede og rimelige telefon.

OnePlus har også avslørt prisen på OnePlus Nord

Opprinnelig gikk det rykter om telefoner ved navn OnePlus 8 Lite og OnePlus Z. samtidig som OnePlus Nord-navnet også dukket opp i en hel del lekkasjer, og ender altså nå opp med å være navnet selskapet går for.



Under annonseringen sa OnePlus at Nord representerer en ny produktserie for selskapet, hvilket kan bety at den rimelige telefonen – som OnePlus nå har bekreftet er på vei – kan få et navn som ikke bare består av «OnePlus Nord».

OnePlus-grunnlegger og sjef, Pete Lau, bekreftet at OnePlus Nord-telefonene kommer til Europa og India først, samtidig som «en begrenset mengde brukere i Nord-Amerika også vil få muligheten til å oppleve den nye enheten gjennom et særdeles avgrenset betaprogram etter lansering».



Det er ikke helt klart hvorfor OnePlus vil holde et betaprogram i USA, eller hvor mange enheter det skal være snakk om, men vi skal holde dere oppdatert om vi hører noe mer.



OnePlus bekreftet også — via Instagram – at det kommer til å være 100 enheter (av den nye mobilen) tilgjengelig for kjøp klokken 10:00, norsk tid, den 1. juli.

Hva kommer OnePlus Nord til å tilby?

Dette er første gang siden lanseringen av den kortvarige OnePlus X i 2015, at OnePlus kommer til å introdusere en rimelig telefon i samme tidsrom som de tilbyr spesifikke flaggskip-modeller.



OnePlus har ikke kommet med noe mer informasjon om OnePlus Nord, så navnet er per nå alt vi er helt sikre på, men en rekke lekkasjer har gitt hentydninger til hva man kan vente seg.



Ifølge et relativt ferskt rykte skal OnePlus Nord ha to kameraer i front, altså dobbelt opp med selfiekameraer, et på 32 MP og det andre på 8 MP, som skal befinne seg i et hull i hjørnet på skjermen.

Ifølge en annen lekkasje skal de øvrige spesifikasjonene til OnePlus Nord innebefatte en Qualcomm Snapdragon 765G-prosessor, 6 GB RAM, en skjerm på 6,65 tommer og tre kameraer (bakpå mobilen) – men, det er verdt å merke seg at akkurat denne lekkasjen mener å vite at telefonen kun får ett enkelt frontkamera.



Samtidig sier en eldre lekkasje at telefonen vil ta i bruk en MediaTek 1000-prosessor, ett enkelt frontkamera og en skjerm på 6,4 tommer.



Det er derfor rimelig klart at ingen er helt sikre på hva OnePlus Nord kommer til å tilby når den endelig kommer på markedet, og vi venter fortsatt på informasjon om nøyaktig når den offisielt blir avslørt.