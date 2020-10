Spesifikasjonene og lanseringsdatoen til OnePlus Z kan ha lekket ut

Det er ventet at OnePlus skal bryte sitt vante mønster og lansere en ekstra mellomklassemodell under navnet OnePlus Z, og takket være en spørreundersøkelse har vi et klarere bilde av hva den kan komme til å by på.

En bruker på det indiske nettstedet DesiDime har nemlig postet et skjermbilde av det som skal være en spørreundersøkelse fra det indiske kundefordelsprogrammet PayBack, der det spørres om hvor interessert man ville vært i en OnePlus-telefon med et utvalg av spesifikasjoner som ikke stemmer med en eksisterende OnePlus-telefon.

Spesifikasjonene som nevnes passer godt inn i mellomklassen, så hvis dette viser seg å være en ekte modell så er det gode sjanser for at det er snakk om OnePlus Z.

Spesifikasjonene inkluderer en Snapdragon 765 (med 5G-støtte), 6 GB RAM, 128 GB lagring, 6,55 tommer Super AMOLED-skjerm med 90 Hz oppfriskningsfrekvens, fingeravtrykkleser i skjermen, et trippelt kamera på baksiden på 64, 16 og 2 MP, et frontkamera på 16 MP i et kamerahull og et batteri på 4300 mAh med 30W hurtiglading.

Vi skal ikke uten videre ta disse detaljene for god fisk, ikke minst fordi de ikke stemmer over ens med tidligere lekkasjer. Den kjente rykteformidleren @MaxJmb har i tillegg gått ut og avkreftet at dette stemmer. Samtidig skal det sies at det meste vi har hørt tidligere har virker ganske suspekt, og disse spesifikasjonene virker sånn sett mer sannsynlige.

Lav pris og nært forestående lansering

Utover spesifikasjonene oppgis det også en pris på 24,990 indiske rupier, noe som tilsvarer drøyt 3000 kroner. Dette sier likevel lite om hvordan en eventuell norsk pris vil se ut, i og med at prisene i Norge vanligvis ligge betydelig høyere enn i India.

Det kan også hende at vi får alt dette bekreftet eller avkreftet ganske snart, for nye rykter tyder også på at OnePlus Z skal dukke opp 10 juli.

Dette stammer fra det som skal være en pålitelig kilde på innsiden av selskapet, som har snakket med Android Central. Det er det mest spesifikke ryktet vi har hørt angående lanseringsdato til nå, men som alltid når det er snakk om rykter skal vi ikke uten videre bare stole 100% på at dette stemmer.