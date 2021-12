Ny «The Matrix Resurrections»-trailer viser en kryptisk fremtid med røtter i fortiden

En ny trailer for «The Matrix Resurrections» er nå ute, i forkant av lanseringen senere denne måneden – og det hele ser lettere fantastisk ut, selv om vi (ikke helt uventet) sitter igjen med flere spørsmål enn svar.



Anledningen er «Matrix Monday», den første dagen kinobillettene er tilgjengelige for forhåndsbestilling (dette gjelder også i Norge). Den fjerde filmen i serien vil også være å finne på HBO Max (i alle fall i USA, vi har ennå ikke bekreftet at dette er tilfellet i Norge, og i så fall når), og Warner Bros. har altså nå gitt oss nok en sniktitt på hvordan det hele vil fortone seg den 25. desember 2021, når filmen har premiere på kino.



Vi trenger vel knapt å si det, men «The Matrix Resurrections» ser ut til å bli en nostalgitripp av de sjeldne, og en seier for både de medvirkende og fansen. Vi gleder oss i alle fall stort til å valfarte til kinosalen. Bra jobba, Mr. Anderson!

Hva får vi se i den seneste traileren? Vel, vi blir i alle fall servert en hel del nye klipp som viser mangel på respekt for tyngdekraften, et knippe superkrefter og generelt sømløse actionsekvenser som man bare finner i The Matrix-serien. Her klippes det også i et rasende raskt tempo, men likevel avsløres det også litt mer om hva plottet går ut på.



Og når vi sier «litt», så mener vi også «litt». Warner Bros. er noen ordentlige ertekroker her – for det første ser det ut til at Jonathan Groffs karakter er reinkarnasjonen av Agent Smith, spilt av Hugo Weaving i den opprinnelige trilogien.



Det er også en rekke innstillinger som blottlegger et storstilt metaaspekt i «The Matrix Resurrections», med drøssevis av audiovisuelle referanser til de foregående filmene. Det er blant annet snakk om bilder som er blåkopier av eldre scener, som for eksempel når vi får se Trinity forlate Neo i en kafé, og Groffs karakter fremfører den samme dialogen som Agent Smith utbasunerte i førstefilmen; eller når Neo skal bestemme seg for om han tar den rød eller den blå pillen.



Det er selvsagt også mye nytt her. Vi får blant annet se flere av de nye skuespillerne i aksjon, som for eksempel Yahya Abdul-Mateen II som Morpheus og Priyanka Chopra Jones som Sati, og The Matrix' nye estetikk (noe vi for øvrig så et lite glimt av i den første traileren.) Det ser ut til at Neo og Trinity har lært seg noen nye triks siden sist også.



Som Bugs, i Jessica Henwicks skikkelse, sier: «Kanskje dette ikke er historien vi tror det er.» Vi håper hun har rett – med andre ord at «The Matrix Resurrections»-trailerne inneholder litt lureri, og at den virkelige avsløringen kommer til å blottlegges når filmen kommer på kino.



«The Matrix Resurrections» er regissert av Lana Wachowski og besettes av Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith og Neil Patrick Harris.



Filmen har kinopremiere den 25. desember.