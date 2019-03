Ny patent viser det som kan bli kontrolleren til Googles spillstrømmetjeneste

Google jobber hardt med en spillstrømmetjeneste de kaller Project Stream, og det er mulig at vi nå har fått en første titt på en av maskinvarekomponentene – nemlig en spillkontroll som har dukket opp i et patent fra Google.

Selve patentet viser til et varslingssystem mellom en spillkontroller og en spillkonsoll, men med på kjøpet får vi en del interessante bilder. Sarang Sheth hos Yanko Design har satt sammen noen spennende 3D-bilder basert på skissene.

Uoffisielt konseptbilde av Googles kontroller (Kilde: Sarang Sheth/Yanko Design)

Ved første øyekast virker det ikke som denne kontrolleren skiller seg nevneverdig fra de kontrollerne vi er vant til fra før. Her finner du to analog-stikker, en d-pad, fire knapper på fronten og fire skulder- og triggerknapper på baksiden.

Det som skiller seg ut er første og fremst knappen i midten som ser ut som den kan være stemmestyringsrelatert – kanskje du for eksempel kan hente frem Google Assistant mens du spiller.

Google spillplaner

Dagens utgave av Project Stream kjører i nettleseren, og alle prosessering skjerm på Googles servere mens spillet sendes som en videostrøm til PC-en din. Løsningen er foreløpig kun under beta-testing, den eneste spillet som er tilgjengelig er Assassin’s Creed Odyssey.

Spillet kan spilles med mus og tastatur eller med kontroller, men dette er første gang vi har fått et glimt av et maskinvareprodukt fra Googles om kan være tilknyttet tjenesten.

Som alltid når det er snakk om patenter, så må vi huske at selskapets planer og maskinvaredesign kan endre seg over tid. Vi har ingen garanti for at Google i det hele tatt vil fortsette å investere i tjenesten eller noen gang slippe en egen kontroller, men det er tydelig at de tenker på mulighetene.

Kanskje får vi også høre mer om Googles planer ganske snart – selskapet har nemlig annonsert at de skal holde et spillrelatert arrangement under Game Developers Conference i San Francisco 19. mars.

Kilde: The Verge