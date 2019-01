Rykter peker mot at Apple skal lansere Netflix-lignende spill-strømmetjeneste

Ifølge anonyme kilder som har snakket med Cheddar, planlegger Apple en ny tjeneste der et månedlig beløp vil gi tilgang til et utvalg spill som strømmes over internettforbindelsen din.

Apples skal ha begynt å diskutere planene sine med spillutviklere i andre halvdel av 2018, og de skal også ha inngått publiseringsavtaler med flere. På den måten kan de unngå å dele slike avtaler med andre, og dermed beholde mer av pengene selv.

Prisen på abonnementet er foreløpig ukjent, og vi vet heller ingenting om hvilke spill som skal bli tilgjengelig. Det sies også at tjenesten er så tidlig i utviklingsfasen at Apple fortsatt kan komme til å droppe hele prosjektet. Apple har ikke gitt noen kommentar til Cheddar om saken.

Apple satser nytt

Apple redefinerte som kjent musikkindustrien med iTunes på begynnelsen av 2000-tallet, og de er også en av de store innen musikkstrømming med Apple Music, så selskapet har god kjennskap til å drive digitale tjenester.

Samtidig går maskinvaresalget til Apple tregt om dagen, og mer penger fra digitale tjenester kan være akkurat det selskapet trenger nå.

Det er en kjent sak at App Store er Apples største og mest stabile inntektskilde, så det er ikke overraskende at Apple er på jakt etter nye måter å tjene penger på i samme gate. Spørsmålet er bare hva det vil bety for oss forbrukere?

Det blir spennende å se om en slik tjeneste vil levere noe forbrukerne er interessert i å ha på iPhone, iPad og sikkert også Apple TV. Det gjenstår å se om Apple ønsker å rette seg mot mobilspillere, dedikerte gamere eller kanskje begge, og det er også verdt å nevne at Apple kan vente seg konkurranse i dette markedet fra både Microsoft, Sony, Google og andre aktører fremover.