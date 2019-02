Netflix kansellerer de to gjenstående Marvel-seriene Jessica Jones og The Punisher

Netflix har annonsert at de kansellerer alle fremtidige sesonger av Jessica Jones og The Punisher. Førstnevntes tredje sesong slippes snart på størmmetjenesten, mens sistnevntes andre sesong debuterte i januar.

Dermed følger de to siste Marvel-seriene på Netflix etter Luke Cage, Iron Fist og Daredevil, som nylig også ble droppet.

I en uttalelse til Deadline om kanselleringene takker en representant for Netflix skuespillerne og alle bak kamera for det harde arbeidet, og de understreker at den siste sesongen av Jessica Jones fortsatt kommer:

– Vi er takknemlige ovenfor showrunner Melissa Rosenberg, hovedrolleinnehaver Krysten Ritter og resten av skuespillerne og crewet, for tre fantastiske sesonger av denne banebrytende serien, som blant annet ble anerkjent med en Peabody-pris.

I samme uttalelse ble det også sagt at seriene fortsatt skal være tilgjengelige på strømmetjenesten en stund til, og de takker også Marvel og deres fans for «fem år med fruktbart partnerskap og lidenskapelige fans som har fulgt seriene fra begynnelsen».

Takk for alt, Jessica og Frank

Denne siste kanselleringen kommer ikke som en overraskelse etter de nylige kanselleringene av Luke Cage, Iron Fist og Daredevil, men det er fortsatt synd at det gikk slik.

Verken Netflix eller Marvel har gitt et direkte svar på hvorfor seriene ble droppet tross greie seertall og en lidenskapelig fanbase, men det mistenkes av det springer ut av en uenighet mellom de to selskapene og den nært forestående oppstarten av Disneys egen strømmetjeneste Disney+.

Disney har heller ikke svart på om de kommer til å videreføre seriene på den nye tjenesten, men de har derimot annonsert planer for nye serier rundt karakterene Loki, The Vision og Scarlet Witch.

Når det er sagt, så trenger du ikke helt gi opp håpet om du hadde sett for deg flere sesonger av de kansellerte seriene. Marvel TV Studios-sjefen Jeph Loeb skrev nemlig nylig dette i et åpent brev til fansen:

– Vår distribusjonspartner har kanskje bestemt seg for å ikke videreføre fortellingen om disse flotte karakterene…, men du kjenner Marvel bedre enn det. Som Matthew Murdock’s far en gang sa: «En mann måles ikke etter hvordan han blir slått i bakken, men hvordan han kommer seg opp». Fortsettelse følger…!