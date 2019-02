Netflix ställer in Jessica Jones och The Punisher - deras sista två Marvel-serier

Netflix har meddelat att de kommer att avbryta alla tidigare planerade kommande säsonger av Jessica Jones och The Punisher. Den förstnämnda skulle precis släppa sin tredje säsong på Netflix, medan den sistnämnda precis släppte sin andra säsong i januari.

Serierna kommer alltså att gå samma öde som Luke Cage, Iron Fist och Daredevil och hamna i samma episka papperskorg och tillsammans markera slutet på en era för streamingtjänsten.

I ett uttalande som skickades till Deadline om de inställda serierna, tackade Netflix alla som varit med och arbetat på serierna för deras hårde arbete och sa att de fortfarande planerar att släppa den sista säsongen av Jessica Jones senare i år: "Vi är tacksamma för Melissa Rosenbergs hårda arbete, samt Krysten Ritter och resten av rollbesättningen, för tre fantastiska säsonger av denna banbrytande serie, som bland annat uppmärksammats av Peabody Awards och många fler".

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

I uttalandet sa Netflix också att serierna fortfarande kommer att finnas tillgängliga för att titta på streamingtjänsten ett tag framöver och tackade både Marvel och deras fans för "fem år av givande samarbete och de passionerade fans som följt dessa serier från början."

Seriernas framtid

Detta är dock inte särskilt överraskande nyheter, med tanke på att Luke Cage, Iron Fist och Daredevil alla ställdes in nyligen, men det fortfarande lika synd.

Även om varken Netflix eller Marvel har gått ut med ett tydligt svar på varför dessa serier ställs in trots sina relativt höga tittarsiffror och trogna fans, misstänker vissa att det har att göra med oenigheter mellan de två mediajättarna och den nära förestående ankomsten av Disneys egna streamingtjänst Disney+.

För tillfället har Disney inte sagt något om serierna kommer att flyttas över till deras streamingtjänst och har istället tillkännagivit planer att skapa nya serier med Loki, The Vision och Scarlet Witch.

Med det sagt, du behöver inte förlora hoppet helt om du hade sett fram emot fler säsonger av dessa serier, då Jeph Loeb från Marvel TV berättat för alla fans i ett brev att: "Vår nätverkspartner må ha bestämt sig för att de inte längre vill berätta sagorna om dessa fantastiska karaktärer, men ni känner Marvel bättre än så. Som Matthew Murdocks far en gång sa: 'The measure of a man is not how he gets knocked to the mat, it’s how he gets back up'. Fortsättning följer...!"