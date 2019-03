Netflix har mer interaktivt innhold på vei

Skal vi tro en presentasjon fra en av sjefene i Netflix, satser strømmegiganten stort på interaktivt innhold fremover.

Netflixs første forsøk på slik interaktiv underholdning var Bandersnatch, en film fra skaperne av Black Mirror, der seerne selv kunne velge hvilken retning historien skulle ta.

Ifølge Todd Yellin som er viseproduktsjef hos Netflix, så er altså mye mer av det samme på vei.

Yellin holdt en presentasjon under årets FICCI-Frames, en stor underholdningskonferanse som holdes i Mumbai i India hvert år. Der kalte han Bandersnatch en stor hit for plattformen, og Yellin hintet om fremtidige prosjekter i samme gate, der publikum får ta valg underveis. Han lovte også at det ikke bare blir snakk om dystopisk science fiction.

– Det blir ikke nødvendigvis science fiction, og det blir ikke nødvendigvis mørkt. Det kan bli snakk om en sprø komedie, avslørte Yellin. – Det kan også bli en romantisk film, der publikum får avgjøre hvem hovedpersonen skal gå ut med.

Det mest interessante er kanskje tidshorisonten Yellin gir for når nytt interaktivt innhold kan dukke opp – han sier nemlig at seerne kan forvente flere slike lanseringer i løpet av ett til to år. Med tanke på at Bandersnatch tok to år å lage, så kan vi regne med at opptil flere nye prosjekter allerede er på vei.

Vil holde på markedet

Netflix leder fortsatt an blant de store strømmetjenestene, men konkurransen fra Amazon og Hulu er hard og de kommende tjenestene fra Disney og Apple vil nok også utfordre denne posisjonen.

Hvis Netflix kan klare å flytte grensene for innhold på tjenesten sin, mens de samtidig fortsetter å være stedet man går til for tradisjonelle drama, komedier, thrillere, anime og alt annet, kan det være at Netflix fortsatt har en sjanse til å beholde posisjonen sin i tiden fremover.

Kilde: Variety