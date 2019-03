Netflix har mere interaktivt TV på vej

Det ser ud til, at Netflix i fremtiden kommer til at satse mere på interaktivt indhold, i hvert fald hvis vi skal tage udmeldingen fra en højtstående chef i firmaet for gode varer.

Netflix gjorde sig bemærket med lanceringen af Bandersnatch , en interaktiv film fra folkene bag Black Mirror, som lader seerne ”vælge deres eget eventyr”. Igennem filmen skal de træffe nogle valg, som påvirke udviklingen og længden på historien. Ifølge en chef hos Netflix, Tod Yellin, er der mere af den slags på vej.

Yellin hold en tale til dette års FICCI-Frames, en kæmpe konference for underholdningsindustrien, som hvert år afholdes i Mumbai Indien. Her kaldte han Bandersnatch for et ”kæmpe hit” for platformen og pegede på, at fremtidige projekter ville byde på mere af det samme og give brugerne kontrol over hvordan deres indhold ville arte sig – og det bliver ikke alt sammen dystopisk sci-fi.

”Det bliver ikke nødvendigvis science fiction eller noget dystert. Det kan blive en skør komedie,” afslørede Yellin. ”Det kunne være en romantisk film, hvor publikummet kan vælge, om hun går ud med ham eller ej.”

En ting der er interessant, er den tidshorisont Yellin gav i forhold til det kommende interaktive indhold på Netflix. Han udtalte, at seerne kan forvente flere titler ”over det næste år eller to”. I og med Bandersnatch tog to år at producere, er det sandsynligt at flere nye interaktive projekter allerede er på vej.

Netflix favner bredt

Netflix er stadig den førende blandt streaming-tjenesterne, men med seriøs konkurrence fra virksomheder som Amazon og Hulu samt kommende tjenester som Disney+ og Apples måske kommende Netflix-rival , bliver det måske sværere for dem at vedholde den position.

Men hvis Netflix formår at skubbe grænserne for hvad der er muligt med indholdet på deresw platform, alt imens de fortsætter med at byde på et bredt udvalg af drama, komedier, thrillers, anime og lignende, kan det godt se ud som om, at Netflix fortsætter med at være førstevalget i mange år endnu.

Via Variety