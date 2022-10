Nu begynder Netflix’ store eksperiment

Streaming-giganten Netflix har siden sin debut været garant for, at tjenestens film og tv-serier ikke blev afbrudt af reklamer.

Med en dalende medlemstilstrømning og mere udfordrende global økonomi vil selskabet nu afprøve sig med en delvist reklamefinansieret streaming-pakke, som skal bringe flere brugere ind i folden.

Fra og med torsdag den 3. november vil Netflix-brugerne i udvalgte markeder kunne vælge den nye model betalingsmodel døbt ’Basic with Ads’, som altså tilbyder basis-pakken og krydrer det med indlejrede annoncer. Det skriver Computerworld.

Selvom brugerne skal døje med reklamepauser, vil der stadigvæk skulle betales for pakken. Hvor den billigste Netflix-model løber op i 9,99 amerikanske dollar per måned, spares der kun tre dollar ved at lade annoncer finansiere ens streaming.

Netflix oplyser, at brugerne skal regne med at se på fire til fem minutters reklamer per times video-streaming. De enkelte reklameblokke vil vare mellem 15 og 30 sekunder, oplyser selskabet.

Annonceringen vil samtidig være genereret ud fra brugeroplysninger såsom alder, køn og lokation, skriver Computerworld.

Netflix’ reklamefinansierede model vil blive mindre omfangsrig end Netflix nuværende basis-model.

Omkring fem til 10 procent af selskabets indhold på det amerikanske Netflix vil således ikke længere tilgås, da licensaftalerne bag forhindrer Netflix i at streame det i samspil med reklamer, det skriver netmediet Inc.com.

Det nye Netflix-abonnement med reklamer vil ifølge Computerworld i første omgang være tilgængelig i Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Italien, Japan, Mexico, Storbritannien, Sydkorea, Spanien, Tyskland og USA.

Streaming-gigantens nye model vil inden længe blive fulgt op af en strammere kurs overfor brugere, der deler passwords på tværs af husholdninger.

Selskabet oplyser, at man i starten af 2023 vil slå ned på kode-delingen, med endnu ikke offentliggjorte metoder.

Ifølge Computerworld har Netflix dog i de seneste måneder forsøgt at komme delingen til livs i enkelte sydamerikanske markeder ved at tilbyde yderligere ’hjem’-profiler for brugere, der spreder deres streaming over flere husstande.