Netflix annoncerer The Witcher sæson 4, men det bliver uden Henry Cavill

Mens vi venter tålmodigt på sæson 3 af The Witcher-serien, er der både gode og også dårlige nyheder for inkarnerede fans af fantasy-serien: Netflix har fornyet serien til en fjerde sæson, men stjernen Henry Cavill vender ikke tilbage som Geralt of Rivia.

Ifølge Netflix vil Liam Hemsworth - måske bedst kendt som Gale Hawthorne i Hunger Games-serien - i stedet træde ind i rollen. Denne castingændring er stort set den eneste information, vi har om sæson 4 i øjeblikket.

"Min rejse som Geralt of Rivia har været fyldt med både monstre og eventyr, og desværre vil jeg lægge min medaljon og mine sværd fra mig i sæson 4," siger den afgående Cavill i en udtalelse. "I mit sted vil den fantastiske hr. Liam Hemsworth overtage den hvide ulvs kappe."

"Som med de største litterære karakterer giver jeg faklen videre med ærbødighed for den tid, jeg har brugt på at legemliggøre Geralt, og med begejstring for at se Liams bud på denne mest fascinerende og nuancerede mand. Liam, gode herre, denne karakter har en så vidunderlig dybde, nyd at dykke ned og se, hvad du kan finde."

Hemsworth har også bekræftet, at han overtager rollen med denne kommentar: "Som Witcher-fan er jeg overmåde glad for muligheden for at spille Geralt of Rivia," tilføjede Hemsworth. "Henry Cavill har været en utrolig Geralt, og jeg er beæret over, at han giver mig tøjlerne og tillader mig at tage den hvide ulvs klinger op i det næste kapitel af hans eventyr."

Vent med at dømme

Du kan naturligvis finde alle mulige reaktioner på nyheden på de sociale medier - mange fans har allerede erklæret, at de dropper serien uden Cavill - men det er nok bedst at vente med at dømme skiftet, indtil sæson 4 rent faktisk udkommer - selv om det er rimeligt at sige, at Cavill har været fantastisk i rollen, og at det lige nu er utroligt svært at forestille sig, at Liam Hemsworth får let ved at udfylde rollen lige så overbevisende som Cavill har gjort det.

I en ideel verden ville Cavill være blevet i rollen, men der er ingen grund til, at Hemsworth ikke også kan imponere som Geralt. Vi har for nylig set bevidste ændringer i rollelisten i HBO's House of the Dragon - en anden episk fantasyserie, der har udviklet en loyal fanskare - hvilket viser, at de kan fungere, hvis de gøres rigtigt.

Og så er der selvfølgelig Doctor Who, som for nylig sagde farvel til Jodie Whittaker som titelrollen. Forskellen her er, at Doctor Who løbende bliver udskiftet, så her er rolleskiftet indbygget i seriens fortælling. Jodie Whittaker var nr. tretten i rækken af skuespillere, der har spillet Doctor Who siden serien begyndte i 1963. Men det viser igen, at det godt kan lade sig gøre at ændre rollelisten uden at det behøver at gå ud over en series dynamik og popularitet.

Vi bliver dog nødt til at vente et stykke tid for at se, hvordan Hemsworth klarer sig. Formentlig er optagelserne til The Witcher sæson 4 endnu ikke begyndt, og der er heller ikke noget, der tyder på, at de vil gå i gang inden for nærmeste fremtid. Vi kommer tidligst til at se, hvordan Hemsworth klarer sig engang i 2024.

Netflix håber nok, at skiftet fra Cavill til Hemsworth ikke får indflydelse på populariteten af serien, som er et af deres største hits. Spin-off'en The Witcher: Blood Origin får sin debut på juledag og bør holde fans i gang, indtil sæson 3 udkommer på et tidspunkt i 2023.

Hvad vi ikke har fået fra Netflix er en forklaring på denne store ændring i serien. Eftersom Henry Cavill har dog netop afsløret, at han vender tilbage til rollen som Superman i endnu en film. Så rolleskiftet skyldes måske, at han ganske enkelt ikke har tid til The Witcher - eller måske har han bare brug for en pause?