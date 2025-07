Traileren til Stranger Things sæson 5 er landet - og det bliver en vild finale

Netflix har endelig lanceret den første trailer til Stranger Things sæson 5

Trailerne viser også, at næste sæson lander på Netflix i november

Hold godt fast i jeres walkie-talkies, ringklokker og cykelstyr for den første trailer til Stranger Things sæson 5 er endelig landet. Og hvis du ønsker dig et brag af en afslutning på serien, så viser traileren, at du får dit ønske opfyldt. Der er nærmest action fra start til slut. Man fornemmer tydeligt, at holdet bag har skruet helt op for både action, uhygge, drama og spænding denne gang, og jeg fik ærligt talt kuldegysninger, da jeg så den.

Action, drama, uhygge og mere action

Har du også gået og ventet på, hvornår næste og sidste sæson af Stranger Things ville lande? Det har jeg. For Stranger Things har gjort et uudsletteligt indtryk på en hel generation. Da første sæson landede for ni år siden, slog den ned som en bombe. ALLE talte om Stranger Things, der emmede af Steven Spielberg-80'er magi med et stærkt Stephen King-twist. Samtidig var seriens soundtrack, Spielberg stilen og historien en dejlig rejse tilbage i tiden for os, der voksede op i 80'erne og 90'erne.

Trailerens viser klassiske ansigter som Millie Bobby Brown (Eleven), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), Sadie Sink (Max) med flere – men også en ny og overraskende tilføjelse: Linda Hamilton som Dr. Kay, assisteret af SWAT-tropper.

Byen Hawkins ser ud til nærmest at være blevet besat af militær, og Stranger Things-holdet ser ud til at være dem, de prøver at fange. Samtidig skal vores helteteam så også prøve at overvinde Venca en gang for alle.

Den nye trailer lover en episk og følelsesladet eksplosion af en afslutning på en af mine absolutte yndlingsserier: Vi får afslutningen på en lang kamp imod ondskab og dumhed, og forhåbentlig et fantastisk farvel til Stranger Things-fortællingen.

Hvornår udkommer sidste sæson af Stranger Things?

Volume 1 (4 episoder) den 26. november 2025

den 26. november 2025 Volume 2 (3 episoder) den 25. december 2025

den 25. december 2025 Finale (1 episode) den 31. december 2025

Netflix gør alt for at trække oplevelsen ud. Derfor bliver sæson 5 (8 afsnit) delt i tre og udsendt på forskellige tidspunkter. De første fire afsnit bliver sendt ud den 26. november i år, og de næste tre afsnit kommer den 25. december.

Finalen kan godt gå hen og blive årets event, for det absolut sidste afsnit af Stranger Things bliver lagt på Netflix den 31. december 2025! Her forudser vi, at der vil være to typer af Stranger Things fans: Der vil være dem, der bare må se afslutningen den 31., for at kunne slappe af og holde nytår. Men der vil også være dem, der gemmer sidste afsnit til 2026, så de kan sidde og se sidste afsnit med take away, slik tømmermænd og cola.

Uanset, hvad du vælger, så er det underligt, at der ikke kommer flere sæsoner af Stranger Things. Det har været en fantastisk serie, og jeg tror, at rigtig mange danskere kan knytte en masse oplevelser med venner og familie til serien.

Fra traileren til Stranger Things sæson 5. (Image credit: Netflix)