Netflix tilføjer profiloverførsel

Netflix har tilføjet en ny funktion, som de kalder profiloverførsel, den hjælper med at gøre forandringer i livet lidt nemmere. Profiloverførsel gør det nemt for enhver, der bruger din konto, at overføre en eksisterende profil – herunder anbefalinger, visningshistorik, Min liste, indstillinger, gemte spil med mere – til en ny konto.

Folk flytter. Familier vokser. Forhold ændrer sig. Livet er uforudsigeligt, og profiloverførsel kan hjælpe med at gøre forandringer en lille smule nemmere.

Medmindre du slår denne funktion fra, kan alle, der har adgang til din konto, overføre en profil, der opfylder betingelserne, til en ny konto.

Netflix har varslet at man vil slå mere ned på kontodeling uden for husstanden i 2023, så der er næppe tvivl om, at denne nye funktion også skal ses i det lys.