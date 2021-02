Microsoft OneDrive får en lenge etterlengtet overhaling

Android-versjonen av Microsofts fildelingstjeneste OneDrive har fått en betydelig oppgradering. Blant de noe egenskapene er en ny hjem-skjerm og støtte for Samsung Motion Photos og avspilling av 8K-video.

Hjem-skjermen er naturligvis den mest iøynefallende av disse oppgraderingene. Den har nå tre hovedseksjoner for privatabonnenter: nylig benyttede filer, lokale filer og «bilder for dagen».

Innehavere av skole- eller bedriftsabonnementer får i stedet for «bilder for dagen» opp delte biblioteker. Hvis du er tilhenger av den gamle hjem-skjermen, kan du fortsatt få opp rot-visningen av filene dine ved å klikke på Files-fanen.

«Det oppdaterte grensesnittet på hjem-skjermen dukker opp i OneDrive for både Android og for iOS», forklarte Paul Diamond, leder av produktmarkedsføring hos Microsoft. «Den er tilgjengelig for abonnenter på OneDrive for bedrifter, skole og privatpersoner. For å oppleve det nye grensesnittet på din Android-enhet, trenger du Android i versjon 6.0 eller høyere, og dessuten OneDrive for Android i versjon 6.21 eller høyere.

Microsofts partnerskap med Samsung

Et annet viktig tilskudd til OneDrive er den forbedrede funksjonen for avspilling av videoer. Brukere av OneDrive Android vil nå kunne spille av Samsung Motion Photos. Dette er en nylig lansert funksjon som gjør det mulig for brukere av Samsung-enheter å ta opp noen sekunders video før et bilde blir tatt.

Selv om OneDrive alltid har gitt adgang til lagring av 8K-video, kan brukere av utvalgte Android-enheter nå også spille av disse videoene i selve OneDrive-appen. Hvis du har en mobiltelefon i Samsung Galaxy S20- eller S21-serien, har du nå muligheten til å se 8K-video i full oppløsning på mobilskjermen.

Den nye oppgraderingen av OneDrive, som kom noe tidligere for brukere av iOS-appen, er dermed nå også tilgjengelig for Android-brukere.

Via 9to5Google