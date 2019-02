Microsoft lanserer HoloLens 2

Microsoft har nå vist frem en oppgradert utgave av sine blandet virkelighets-briller HoloLens under MWC 2019.

HoloLens 2 ble avduket under et pressearrangement av Microsoft-sjef Satya Nadella som uttalte at:

– Dette nye mediet er bare begynnelsen på hva som er mulig når du kobler den digitale verden til den fysiske verden og omformer hvordan vi jobber, hviler og leker.

Videre sa han:

– Våre kollektive muligheter har aldri vært større … fremtiden er her nå.

HoloLens 2

Fire år etter lanseringen av den opprinnelige utgaven, tilbyr Hololens 2 en betydelig oppgradering av maskinvaren som skal gi bedre innlevelse enn noen gang før.

Den nye enheten skal levere dobbelt så stort synsfelt som originalen, takket være den nye 2K MEMS-skjermen som også for første gang er utstyrt med øyesporing.

HoloLens 2 tilpasser seg også hver enkelt bruker, og lærer av dine bevegelser for å skape enda bedre innlevelse, den tilpasser seg dine hender, og den kan hente inn hologrammer i sanntid takket være såkalte «intent detection»-verktøy.

Sikkerhetens ivaretas av den samme irisgjenkjenningen som brukes i Windows Hello, og innlogging starter så fort du tar på deg enheten.

Forbedret komfort

Microsoft har også forbedret komforten, og dette har de gjort ved å skanne hodet til tusenvis av brukere. Resultatet skal være et mer elegant og allsidig festesystem som passer for endre flere mennesker – selv de som bruker briller. HoloLens 2 er også lettere og mer slitesterk, takket være et nytt karbonfiber-chassis.

Under pressearrangementet ble det vist frem en rekke demoer, og disse var nok ment å vise det store spekteret av bruksområder. Eksemplene inkluderte både bygningsarbeidere, sykepleiere og skoleelever.

Enheten skal være klar til bruk rett ut av esken for bedriftskunder, og den støtter Microsofts portefølje av løsninger for blandet virkelighet i Microsoft Dynamics 365.

Dette inkluderer en ny Guide-funksjon som lar selskaper trene opp ansatte raskere, ved hjelp av instruksjoner for blant annet mekanikere, bygningsarbeidere og vedlikeholdsarbeidere.

Takket være et nytt tilpasningsprogram for HoloLens, kan også selskaper tilpasset enheten til sitt eget bruk og legge til nye tjenester, applikasjoner og egne logoer.

Microsoft åpner også en egen app-butikk, der utviklere kan selge sine egen apper, og den skal støtte alle nettlesere og ikke bare Edge. Firefox er den første partneren som har inngått en avtale, og deres nye VR-nettleser blir altså tilgjengelig i HoloLens.

HoloLens 2 kan forhåndsbestilles nå, og prisene starter på 125 dollar i måneden (rundt 1070 kr). Bedriftskunder skal også få mulighet til å kjøpe den snart for 3500 dollar eller rundt 30.000 kr.

