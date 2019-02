Microsoftin HoloLens 2 on merkittävä parannus edeltäjäänsä

Microsoft on julkistanut MWC 2019:ssä päivitetyn version yhtiön lisättyä todellisuutta hyödyntävästä HoloLens-visiiristä.

HoloLens 2 esiteltiin julkisuuteen sunnuntaina järjestetyssä mediatapahtumassa, jossa Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella totesi "tämän uuden median olevan vain alkua sille, mitä voimme kokea – kun yhdistämme digitaalisen ja fyysisen maailman muokkaaksemme sitä, miten työskentelemme, lepäämme ja leikimme."

"Meidän kaikkien mahdollisuudet eivät ole koskaan olleet näin suuret... tulevaisuus on täällä."

(Lähde: Microsoft) (Image: © Microsoft)

HoloLens 2

HoloLens 2 parantaa merkittävästi neljä vuotta sitten julkaistun ensimmäisen sukupolven mallia ja tarjoaa entistä immersiivisemmän AR-kokemuksen.

Uudessa mallissa on yli tuplasti laajempi näkökenttä kuin alkuperäisessä HoloLensissä, mikä on saatu aikaiseksi uusien 2K MEMS -näyttöjen avulla. Näissä on myös ensimmäistä kertaa sisäänrakennettu silmien seuranta.

HoloLens 2 mukautuu myös käyttäjien liikkeisiin ja oppii tämän erilaisia eleitä, millä on tarkoitus luoda entistä syvällisempi käyttökokemus. Laite hyödyntää lisäksi hologrammeja reaaliajassa sen uuden "aietunnistintyökalujen" avulla.

Turvallisuutta on puolestaan lisätty Windows Hellosta tutulla varmennuksella, joka tunnistaa käyttäjän iiriksen välittömästi laitteen käynnistyttyä.

(Lähde: Microsoft) (Image: © Microsoft)

Mukava ja avoin

Microsoft on lisäksi päivittänyt laitteen muotoilua käyttömukavuuden suhteen. Tätä varten yhtiö skannasi tuhansien ihmisten pään muotoja luodakseen tyylikkään ja yleismaailmallisesti sopivan visiirin, jota voi käyttää myös silmälasien kanssa.

HoloLens 2 on samalla kevyempi ja kestävämpi kuin aiemmin, kiitos sen hiilikuidusta valmistetun rungon. Microsoftin Alex Kipmanin mukaan laite "luo uuden standardin mukavuudelle".

Microsoft esitteli samassa tilaisuudessa muutamia vakuuttavia demoja, joilla pyrittiin näyttämään laitteen laajoja käyttömahdollisuuksia muun muassa rakennustyömailla, sairaaloissa ja kouluissa.

Laite onkin käyttövalmis kaikille yritysasiakkaille, minkä lisäksi se tukee myös yhtiön omia lisättyä todellisuutta hyödyntäviä ratkaisuja, kuten Microsoft Dynamics 365:tä.

Tähän lukeutuu samalla uusi opastoiminto, jonka avulla yritykset voivat opettaa työntekijöitään entistä nopeammin. Valmiita opasteita on muun muassa mekaanikoille sekä rakennus- ja huoltotyöntekijöille.

Uuden kustomointiohjelman avulla yhtiöt voivat myös muokata HoloLens 2:ta mieleisekseen lisäämällä siihen tiettyjä palveluita, sovelluksia tai brändejä.

Microsoft aikoo lisäksi avata avoimen ja kaikkia verkkoselaimia tukevan sovelluskaupan, johon kehittäjät voivat luoda omaa sisältöä. Firefox on ensimmäinen mukaan lähteneistä isommista yhteistyökumppaneista, ja yhtiön oma selain tuodaankin käytettäväksi HoloLens 2:lle.

HoloLens 2:n ennakkotilaukset ovat jo alkaneet. Laitteen voi ostaa joko 125 dollarin kuukausimaksupalvelulla tai kertaostona, jolloin laitteen hinnaksi tulee 3 500 dollaria.