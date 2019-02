Microsoft lancerer HoloLens 2

Microsoft har afsløret sin opgraderede version af HoloLens(et mixed reality headset) under MWC 2019.

HoloLens 2 blev i dag officielt afsløret af Microsoft-chefen Satya Nadella under et medieevent på MWC. Han udtalte: ”dette nye medie er kun begyndelsen på hvad der er muligt, når du forbinder den digitale verden med den fysiske og ændrer på hvordan vi arbejder, hviler og leger.”

Han udtalte videre: ”vores kollektive muligheder har aldrig været større… fremtiden er her nu.”

Vores anmeldelse af Microsoft Surface Book

Microsoft bringer mixed reality til mobiltelefoner med en ny Hololens mobile app

Hvad er Windows Mixed Reality : alt hvad du bør vide

(Image credit: Microsoft) (Image: © Microsoft)

HoloLens 2

Fire år efter første udgaves lancering, byder HoloLens 2 på markante forbedringer til hardwaren i forhold til første generation, og giver mere indlevelse end nogensinde før.

Den nye enhed har et synsfelt, som er dobbelt så stort, takket være en redesignet 2K MEMS-skærm, der for første gang indeholder øjensporing.

HoloLens 2 tilpasser sig til dig og lærer af din gestik, hvilket fører til en endnu mere indlevende oplevelse. Den kalibrerer sig til brugerens egne hænder og kan nu inkludere hologrammer i realtid, takket være et nyt ”intent detection”-værktøj.

Sikkerheden sikres via samme iris-scanner, som bruges til Windows Hello, hvor du logges ind, så snart du tager enheden på hovedet.

(Image credit: Microsoft) (Image: © Microsoft)

Forbedret komfort

Microsoft har samtidig forbedret komforten i designet. Dette har de gjort ved at scanne hovederne på flere tusing brugere, og herved skabt et mere elegant design, som skulle passe langt flere end tidligere – selv hvis du bærer briller.

HoloLens 2 er samtidig lettere og mere solidt bygget, takket være en konstruktion af carbon-fibre, hvilket ”sætter en ny standard for komfort”, udtaler Microsofts Alex Kipman.

Microsoft fremviste et par imponerende demoer til sit event, som var designet til at alsidigheden og den store variation i brugsscenarier for HoloLens 2, fra bygningsarbejdere til sygeplejersker og skolebørn.

Enheden vil fra fabrikken være sat op til forretningskunder, såvel som Microsofts egen portefølge af mixed-reality-løsninger via Microsoft Dynamics 365.

Dette inkluderer nu en ny guide-finktioner, som hurtigere lader firmaer oplære nye medarbejdere, tilbyder trin for trin-instruktioner til mekanikere, bygningsarbejdere og vedligeholdelsesarbejdere.

Takket være et nyt tilpasningsprogram til HoloLens, kan firmaet justere pakken til deres eget behov, tilføje specifikke services, apps eller branding.

Microsoft åbner samtidig sin egen app store, hvor de giver udviklere mulighed for at kreere og distribuere deres eget indhold, og den skal understøtte alle webbrowsere – ikke kun Edge. Firefox er første partner, som har indgået aftale, og deres nye VR-browser bliver hermed tilgængelig på HoloLens 2.

HoloLens 2 kan forudbestilles allerede nu, og prisen for en abonnementsløsning starter på 125 dollars om måneden (ca. 800 kroner). Virksomheder kan dog også vælge at købe en enterprise edition, som kommer til at koste 3.500 dollars (ca. 23.000 kroner).