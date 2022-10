«Maktens Ringer»: Får vi vite hvem Sauron er i sesongavslutningen?

NB! «Maktens Ringer»- spoilere for deg som ikke har sett The Rings of Power episode 1 - 7.

Alt vil bli avslørt. Det er det viktigste å ta med seg fra traileren på episode 8 i «Ringenes Herre»- serien. Traileren har ingen direkte svar, men erter oss med at siste episode vil svare på sesongen to store spørsmål.

Men aller først – her er traileren:

«Maktens Ringer» Trailer for siste episode sesong 1

Så, tilbake til de spørsmålene vi vil ha svar på i sesongavslutningen.

For det første – Hva skjer med ringene? «Rings of Power», «Maktens Ringer»- titlene skriker at serien har noe med ringene å gjøre, men hvor er de? Blir de laget i siste episode? Er de laget?



For å få så mye oppmerksomhet i tittelen har det vært lite om ingen ringer å se i serien.

Det andre spørsmålet og nok de fleste lurer på – hvem er Sauron? Mange har lenge trodd det er Adar, men han sier jo selv han ikke er det. På en annen side kan man høre han si "I am no god. At least, not yet" i traileren. Kan vi stole på Adar?

Skuespillerene vet allerede hvem som skal spille (Åpnes i ny fane), men vi vet fortsatt ikke. De siste syv ukene har fans måttet gjette og laget sine egne teorier. De fleste av oss er like kloke etter de første 7 episodene.

Etter å ha sett traileren kan det virke som man endelig får svar på disse to spørsmålene. Men det kan jo hende skaperne av serien vil forvirre. Spesielt mot slutten av traileren er det noe rart.

Er det du som er Sauron Adar? (Image credit: Prime Video)

The Lord of the Rings: «The Rings of Power» Premiere: Fredag 2. september New episodes: Slippes hver fredag Skuespillere: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova Se på: Prime Video (Åpnes i ny fane) Aldersgrense: 13+ Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (Åpnes i ny fane)

Mot slutten av traileren ser det ut som om at ringene blir støpt. "We are on the cusp of crafting a new kind of power", sier alve-smeden Celebrimbor. Betyr dette at første ring lages i siste episode av sesong 1? Da kan det jo hende Sauron og Celebrimbor har møttes i smug og lagt onde planer. Eller er det noe annet som lages. Nøkkelen til det nye samarbeidsprosjektet mellom alver og dverger kanskje?

Den ukjente kjempen som datt ned til Harefot-folket er også en het kandidat som Sauron. Dette er tross alt en mann med mange krefter. Mysticene, som frekt brenner ned leiren til Harefotene, sier i traileren "You will be known at last for who you truly are, for you are Lord Sauron". Snakker de til den ukjente? Men han virker jo som en snill om ikke bare litt misforstått person innerst inne. Så om ikke han hvem da?

Mysticene virker som de har en stor rolle i avsløringen av Sauron. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

En annen litt villere teori er Halbrand. Ble ikke han litt vel fort frisk nok til å ri hest? Galadriel og han er nå på vei til Lindon for å helbrede sårene hans. Det er jo farlig nærme Mysticene... Kanskje det er han de snakker til? Men er ikke han konge og litt små-keen på Galadriel? Hun vil jo drepe Sauron, ikke bli sammen med han.

Dette blir en spennende sesongavslutning som man må få med seg.

Mange spørsmål, og vi håper vi får noen svar.

Halbrand kan vel ikke være Sauron? (Image credit: Amazon Studios)

«The Rings of Power» – hvor kan man se «Maktens Ringer»