«The Lord of the Rings: The Rings of Power» – Når kan man se episodene

«The Lord of the Rings: The Rings of Power» – når kommer episodene

Premieren

Når kommer episodene

Hvor kan du se

«The Lord of the Rings: The Rings of Power» gjør at vi endelig kan dra til Midgard igjen. Premieren vises på Prime Video (opens in new tab) er fredag 2. september, og da får vi to deilige episoder å kose oss med. Fans over hele verden venter i spenning på å ta seg en dukkert i Tolkiens nye «Ringenes Herre»-serie.

Les videre for å se når alle episodene i sesong 1 kommer og når du kan se dem.

The Rings of Power – Premiere

Harfoots er forfedrene til hobbittene – noen av skapningene vi møter i den nye serien (Image credit: Ben Rothstein/Amazon Studios)

Premieren er fredag 2. september på Prime Video (opens in new tab). Da får vi ikke bare en, men to episoder av den rekorddyre serien som har tatt pusten fra noen anmeldere (opens in new tab). Dobbel episode er dog bare et engangs tilfelle. Videre publisering av episoder gjøres en og en.

Når episodene blir lagt ut avhenger av hvor du bor i verden, men her til lands er det alltid fredager klokken 03.00. Dette kan bety seine netter/tidlig start for de mest ihuga fansene, men noe så enkelt som søvn kan ofres. Ta tannpussen samtidig som du fester på alveører eller grer hobbit-føttene dine for eksempel.

Les videre for å se når alle sesong 1 sine episoder slippes:

«The Rings of Power» – Når kommer episodene

Makten ringer episode 1 – Fredag 2. september

Fredag 2. september Makten ringer episode 2 – Fredag 2. september

Fredag 2. september Makten ringer episode 3 – Fredag 9. september

Fredag 9. september Makten ringer episode 4 – Fredag 16. september

Fredag 16. september Makten ringer episode 5 – Fredag 23. september

Fredag 23. september Makten ringer episode 6 – Fredag 30. septembe r

Fredag 30. septembe Makten ringer episode 7 – Fredag 7. oktober

Fredag 7. oktober Makten ringer episode 8 – Fredag 14. oktober

«The Rings of Power»: her med innbyggere fra Númenor (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

«The Rings of Power»: Hvor kan du se

Nå er tiden inne for å bli skikkelig gira og glemme Game of Thrones for dette blir en fantasy-serie man ikke har sett maken til før – one series to rule them all.

