«The Rings of Power»: Sesong 2 er allerede klar for innspilling

Sesong 2

«The Rings of Power»: Sesong 2

Første sesong av «The Rings of Power» (opens in new tab) er så vidt i gang, men allerede har produksjonen fokus på innspilling av sesong 2 av Ringenes Herre-serien.

I et eksklusivt intervju med TechRadar, var skuespillerne vage i sine svar om innspilling av neste kapittel i den episke eventyrserien. Ikke så rart med tanke på all hemmelighetshold rundt sesong 1 av Amazon sin storsatsning.

"Jeg er usikker på hvor mye vi kan si om det " svarte Robert Aramayo (Elrond), mens medskuespiller Morfydd Clark (Galadriel) la til "Vi starter å filme veldig snart – og vi er veldig spente" .

Produsent Lindey Weber kom med mer info da hun la til at de i prinsippet er klare til å spille inn sesong 2 i nærmeste fremtid. «Maktens Ringer» er altså allerede underveis.

«The Rings of Power» har planer om 5 sesonger – hvis serien blir en hit. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

At filmingen av en ny sesong er snart i gang vitner om Amazon sin tro på eget prosjekt. Det har vært skrevet opp og ned om prislappen på serien og «The Rings of Power» er verdens dyreste tv-serie.

«Ringenes Herre» ble filmet i New Zealand, mens serien har flyttet lokasjon til UK. Det er også ventet at sesong to vil bli filmet flere steder på de britiske øyer. Uansett hvor og når – sesong 2 kommer og det er en gladnyhet som for selv en Balrog til å smile.

