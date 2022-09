Magnus Carlsen – Hans Niemann: Slik ser du Champions Chess Tour, uansett hvor du er

Magnus Carlsen – Hans Niemann

Meltwater Champions Chess Tour 2022 spilles året rundt

Turneringen er sponset av Meltwater gruppen

Vises online, så kan streames over hele verden

Pengepremie

Magnus Carlsen har vunnet flest ganger

Streames på TV 2 Play i Norge

Magnus Carlsen – Hans Niemann møtes igjen over sjakkbrettet. Det er en kamp som kommer til å få enorm oppmerksomhet i sjakkverdenen. For to uker siden trakk Magnus Carlsen seg plutselig og for aller første gang i en storturnering. Etter han trakk seg, postet Carlsen en kryptisk Twitter-melding (opens in new tab). Den kan tolkes som om nordmannen beskylder Niemann for juks. Etter meldingen har Carlsen ikke kommentert videre på saken og pappa og manager, Henrik Carlsen, skriver i en melding til NRK (opens in new tab) at han ikke har noen ytterligere kommentar han heller.

Niemann, som bare er 19 år, har benektet det hele.

Dette blir det første møtet mellom spillerne sidan Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup for drøye to uker siden. "Jukse-episoden" har fått mye fokus i sjakk-miljøet, men det har ikke blitt noen sak ut av episoden enda. Kampen er ventet å bli sett av mange og generere enorm interesse uansett sjakk-forhold.

Les videre for å finne ut hvor du kan få med fortsettelsen av sjakk-dramaet.

Magnus Carlsen – Hans Niemann Turnering: Champions Chess Tour Når: Mandag 19. september Tidspunkt: 17:30 Vises på: TV 2 Sport 2 og TV 2 Play. Tidligere vinner: Magnus Carlsen

Det er mange unge som vet hvor å plassere sjakkbrikkene i turneringen. Indiske Rameshbabu Praggnanandhaa storspilte i sine tre første partier, og står med ni av tolv poeng.

Det gjør også sjakksnakkis, og neste motstander for Carslen, Hans Niemann. Etter tap i tredje parti mot Radosław Wojtaszek , slo amerikaneren tilbake i runde fire.

Likevel er det Carlsen som foreløpig topper tabellen. Med sine en remis og tre seire, har nordmannen fått en god start på Champions Chess Tour: Julius Baer Generation Cup.

Carlsen og Niemann møtes i morgendagens andre parti i turneringen. Carlsen skal spille med de sorte brikkene i oppgjøret.

Magnus Carlsen – Hans Niemann: Slik ser du i Norge

I Norge er det TV 2 som viser Champions Chess Tour. For å strømme på nett bruker du TV2 Play-appen.

Magnus Carlsen – Hans Niemann: Slik ser du uansett hvor du er

Normalt sett skal det gå helt fint å se Champions Chess Tour på nett, særlig om du befinner deg i Norge. Hvis du er på reise i det store utland, for eksempel på ferie eller via jobb, så er sannsynligheten imidlertid stor for at det blir vanskeligere å få lokal tilgang på kampen du er ute etter å se.

Årsaken er såkalt geoblokkering. Dette er digitale landegrenser som ofte begrenser tilgangen til strømmetjenesters innhold, selv om du har et fullt fungerende abonnement.

Løsningen, om du råker på problemer med å strømme utenfor Norge, er å bruke en VPN-tjeneste. Ved hjelp av denne smarte programvaren kan du få tilgang til innholdet du ønsker, uansett hvor du befinner deg i verden.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Champions Chess Tour, uansett hvor du befinner deg i verden.

