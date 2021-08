MacBook Pro 16" (2021): lanseringsdato, pris, nyheter og lekkasjer

MacBook Pro 16" (2021) gjorde ikke sin etterlengtede debut på WWDC 2021. Men det betyr ikke dermed at vi ikke vil få se Apples største MacBook dukke opp i ny utgave i år. Tvert om kommer det stadig flere rykter, lekkasjer og spekulasjoner om neste generasjons bærbare enhet fra Apple.

MacBook Pro 16" fra 2019 gjorde suksess med sin større skjerm, noe som ga større boltreplass uten å øke den fysiske størrelsen fra MacBook Pro på 15 tommer. Deg overordnede designet ble ikke forandret i vesentlig grad, og dens søsken på 13 tommer fikk en flott oppgradering med Appple-produserte komponenter i 2020. Nå er tilhengerne av storesøsteren MacBook Pro ivrige etter å se en oppgradering.

Slik det ser ut nå, later det til at Apple kan levere varene i år. Det går rykter om at MacBook Pro 16" (2021) vil leveres med en enda mer imponerende 10-kjernet Apple Silicon CPU med åtte kjerner med høy ytelse og to energieffektive kjerner og by på opptil 64 GB RAM. En senere lekkasje begrenser imidlertid sistnevnte til 32 GB. Når det gjelder det utvendige, ser det ut til at den vil få en mini-LED-skjerm, MagSafe-lading og flate ytterkanter samt et SD-kortspor med UHS-II-støtte og en bakgrunnsbelyst Touch ID-knapp.

Hvis ryktene er pålitelige, kan MacBook Pro 16" (2021) bli den oppgraderingen vi alle har ventet på. Innen den angivelige lanseringen kan du lese alt du trenger å vite om den – fra rykter til offisielle opplysninger eller forhåndsreklame Apple selv har kommet med.

Rett på sak

Hva er dette? Arvtageren til den første utgaven av MacBook Pro 16"

Arvtageren til den første utgaven av MacBook Pro 16" Når slippes den? Mest trolig i tredje kvartal 2021

Mest trolig i tredje kvartal 2021 Hva vil den koste? Usikkert, men trolig ikke så ulikt det nåværende prisnivået

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16" (2021) – lanseringsdato og pris

Apples oppgraderte 16-tommersutgave av MacBook Pro vil sannsynligvis komme på markedet i løpet av tredje kvartal 2021, om vi skal feste lit til de seneste ryktene.

Analytikeren Ming-Chi Kuo, en av de mest pålitelige kildene når det gjelder lekkasjer og rykter om Apple, uttalte tidligere at han trodde den ventede 16-tommeren kunne gjøre sitt inntog i løpet av andre eller tredje kvartal i 2021.

En DigiTimes-melding av nyere dato pekte siden på en lansering i andre kvartal, men etter vår erfaring er ikke dette den mest pålitelige kilden. Kuo har dessuten forutsett at helt nydesignede MacBook-modeller med Apples egne, skreddersydde ARM-baserte prosessorer vil dukke opp i andre halvdel av 2021. Nylig bekreftet Kuo også Q3-datoen for lanseringen av MacBook Pro i oppdatert 16-tommersutgave.

Dessuten har den kjente kilden Mark Gurman angitt en lansering rundt midten av 2021, noe som også kan passe med Q3. Ettersom vi ikke fikk høre noe under WWDC, er det mer sannsynlig at vi vil få se den nye modellen mot slutten av det tredje kvartalet.

Naturligvis kan dette lanseringsvinduet forandres, også hvis Apple har planlagt e

en lansering i tredje kvartal, særlig med tanke på det uvanlig høye nivået av forstyrrelser som har rammet teknologibransjen i den senere tid i form av koronaviruset, som rammer både forsyningslinjer og logistikk.

Når det gjelder prisen, har vi ennå ikke hørt noen rykter om hva den nye utgaven av MacBook Pro kommer til å koste. Den nåværende 16-tommeren fra 2019 har i sin enkleste konfigurasjon en veiledende pris på 27 490 kroner, men den koster gjerne 1500 kroner mindre hos de fleste forhandlerne. Den oppdaterte varianten kommer nok til å legge seg i det samme prisleiet.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16" (2021) – design

Som tidligere nevnt antyder en del av lekkasjene fra ryktefabrikken at Apple planlegger et skikkelig redesign for denne modellen, noe som unektelig er spennende. En melding fra Bloomberg (av Mark Gurman) konstaterer at MacBook Pro 16" (2021) kommer til å ligne på den eksisterende utgaven, men vil få noen designmessige forandringer.

Ifølge et dokument fra Ming-Chi Kuo kommer Apples oppdaterte bærbare til å kvitte seg med det avrundede designet som er benyttet på MacBooks eksisterende 16-tommer og i stedet benytte en «utforming med flate kanter» som ligner den til iPhone 12.

En ev de største forandringene det går rykter om, og som hevdes av begge de ovennevnte kildene, er imidlertid at Apple kommer til å kutte ut Touch Bar, i det minste på noen 16-tommere. Denne kontekstfølsomme berøringslinjen øverst på tastaturet benyttes ikke av alle, og den øker prisen på en MacBook Pro. Dermed tror Kuo at den kommer til å bli fjernet. Den vil i så fall erstattes med tradisjonelle funksjonstaster.

Gurman melder at Apple tester versjoner av MacBook Pro 16" som ikke har Touch Bar, ettersom flere brukere ikke synes den er spesielt nyttig eller behagelig.

(Image credit: Future)

Kort sagt kan det i hvert fal dukke opp versjoner av MacBook Pro 16" som ikke har Touch Bar (et scenario som kan påvirke antallet utviklere som støtter funksjonen i sine apper – hvis det ikke er garantert at alle vil gjøre bruk av den).

På annet hold spekuleres det i om Apple heller enn å kutte den ut vil kunne gå i motsatt retning og faktisk forbedre den. Hvis Apple virkelig beholder Touch Bar, i hvert fall på enkelte modeller av 16-tommeren, kan den kanskje bli Force Touch-aktivert. I så fall blir MacBook Pro 16" (2021) den første Apple-laptopen med en Force Touch-aktivert Touch Bar.

Denne teknologien muliggjør registrering av ulike styrker av trykk mot berøringslinjen, noen som kan åpne for aktivering av flere funksjoner, eller kanskje unngå utilsiktede trykk på Touch Bar, noe som ellers kan være ganske irriterende. Men det eneste beviset for dette så langt er et Apple-patent – og som vi vet, kan patenter ofte forbli på planleggingsstadiet og aldri ende opp i et ferdig produkt. Med andre ord er dette fremdeles ganske usikkert.

Vi kan også nevne en eldre lekkasje fra august 2020, der mulighetene for en helt ny andregenerasjons Touch Bar ble diskutert – og den skulle kunne bli betydelig større enn den eksisterende berøringslinjen. Dette stemmer imidlertid ikke så godt med de nyere ryktene som har nådd oss siden – fra mer pålitelige Apple-kilder – så det virker ikke så sannsynlig at Apple vil øke satsingen på Touch Bar. Men man vet jo aldri …

En funksjon som tydeligvis vil gjøre et comeback, er MagSafe-laderen. Dette var tidligere en populær ladeinstallasjon, og som navnet antyder, benytter den en magnetisk tilkobling. Hvis kabelen uventet rykkes ut, for eksempel ved at noen snublet i den, innebærer denne funksjonen at den slipper uttaket raskt og enkelt. I stedet for at den for eksempel trekker med seg den tilkoblede MacBook-maskinen ned fra et bord.

MagSafe gir dessuten raskere opplading, noe som er en annen potensiell fordel. Selv om Apple forhåpentlig også vil beholde muligheten for USB-C-lading som et alternativ – hvis Apple velger å gå denne veien med MacBook pro. Både Kuo og Gorman tror at denne designmessige forandringen vil skje.

Mini-LED-skjermen er det andre store ryktet som dukker opp rundt MacBook Pro 16". Kuo har tidligere spådd at enkelte MacBook Pro-modeller som kommer i 2021 (og 2022) vil utnytte Mini-LED-teknologien (akkurat som iPad). I teorien vil besparelsene man gjør ved å benytte M1-prosessoren (eller dens arvtager) betale for den ekstra kostnaden Mini-LED innebærer.

Mini-LED skulle gi en skjerm med mer livaktige farger og bedre dynamisk spenn, i tillegg til overlegen kontrast og lysstyrke generelt – og alt dette med bedre energieffektivitet. Dette kan være en viktig oppgradering av skjermkvaliteten.

Det underlige med dette er imidlertid at Kuo overhodet ikke nevnte Mini-LED i sitt seneste forskningsnotat. Og meldingen fra Gurman omtaler heller ikke Mini-LED-teknologien, men bemerker bare at Apple satser på å forbedre skjermen til MacBook Pro 16" med «mer lyssterke paneler med høyere kontrast».

Kuo har også antydet at den kommende utgaven av MacBook Pro 16" vil få flere porter, men han har ikke spesifisert hvilke porter det eventuelt er snakk om. Men det kan uansett være lovende nyheter for deg som håper på noe godt på tilkoblingsfronten.

I vår test av 2019-utgaven av MacBook Pro 16" er nettopp en av de viktigste ulempene at det bare finnes fire Thunderbolt-porter, et SD-kortspor og ellers ingen andre tilkoblingsmuligheter.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 16" (2021) – lekkasjer og rykter

Bortsett fra de ovennevnte designforandringene, har Apple til hensikt å bytte fra Intel-prosessorer til sitt eget silikon i MacBook Pro 16" (2021).

Ming-Chi Kuo har sagt at det ikke vil komme et Intel-alternativ for den nye MacBook Pro 16"-modellen. Her vil det bare bli Apple-brikker, og Gurman regner med at de vil kjøre videre med en oppfølger til sin egen M1-brikke – som vil romme enda flere kjerner og by på forbedret grafikk. Nøyaktig hvor mange kjerner den oppdaterte brikken – vi kaller den M1X – vi få, er uklart, og vi har fått høre ulike spekulasjoner. Vi har hørt om alt fra opptil 12 kjerner eller til og med så mange som 20 kjerner (med 16 kjerner pluss 4 energieffektive kjerner).

Disse ryktene om ekstra kraft fra Apples egenproduserte brikke er spennende, men vi anbefaler deg å ta dem med en stor klype salt. Med tanke på hva Apple allerede har oppnådd med M1-brikken, er det naturligvis mulig at de vil holde fast ved den.

(Image credit: Apple)

MacBook Pro 16" (2021) vil likevel kunne by på mye kraft med en enda mer imponerende 10-kjernet Apple-prosessor med åtte høyytelseskjerner og to energieffektive kjerner. Selv om dette ryktet hevder at maskinen vil leveres med 64 GB RAM, hevder en nyere lekkasje at arbeidsminnet kommer til å begrenses til 32 GB.

Det ryktes også at den nye Apple M1X-integrerte grafikken vil bli kraftfull nok til å kunne konkurrere med de nyeste Nvidia GeForce RTX 3070-mobilgrafikkortene, og skal potensielt kunne bli tilgjengelige med enten 16 eller 32 kjerner. Dette hadde ikke bare blitt en stor bonus for alle brukere som arbeider med kreative oppgaver, men det åpner også opp muligheten for å bruke neste utgave av MacBook Pro som en gaminglaptop og føye en ny konkurrent til listen som ellers rommer Nvidia, AMD og Intel.

En annen mulighet vi har hørt om når det gjelder MacBook Pro, er at den nye 16-tommeren kommer til å romme mobilvarianter av AMDs nye grafikkortserie RX 6700. Det lyder heller ikke usannsynlig.