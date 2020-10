Liker du ikke PS5-designet? Spesialutgaver vil gi deg alternativer «som ikke ligner noe du har sett før»

Ikke en fan av PS5-designet? Du har ingenting å bekymre deg for: Det vil lanseres rikelig med spesialversjoner av PS5 som kommer til å tilby alternativer til den futuristiske, hvite PlayStation 5-maskinen – og med flere spesialtilpassede valgmuligheter enn det vi har sett i tidligere konsoller.



Denne informasjonen stammer fra PlayStations visepresident for UX-design, Matt MacLaurin, som tok i bruk LinkedIn for å svare på spørsmål fra tilhengere av nestegenerasjonskonsollen, ifølge VG247.



MacLaurin avslørte at selv om PS5-designet som ble avduket under Sonys evenement den 11. juni er flaggskip-konsollen, så vil likevel entusiaster få muligheter til å få fatt i «enda mer nydelige (og forhåpentligvis radikale) spesialversjoner» av PlayStation 5. Han la også til at «tilpasningen av spesialversjoner kommer til å gå langt utover det vi tidligere har sett.»

«Radikale» alternativer

(Image credit: Sony)

Selv om vi ikke er helt sikre på hvordan disse PS5-spesialversjonene kommer til å se ut, eller hvor lang tid det tar fra lanseringen av konsollen til vi kommer til å få stifte bekjentskap med dem, bør dette likevel være velkomne nyheter for alle som ikke er overveldende begeistret for det kontroversielle PS5-designet.



Samtidig, selv om det ser ut til at vi kommer til å ha mer å velge mellom når det gjelder utseendet (både på utsiden og på brukergrensesnittet) i forhold til forgjengeren, vet vi lite om hvordan dette vil fortone seg. PS4 tillater per nå at brukere forandrer på bakgrunnsbilder og farger i brukergrensesnittet, men MacLaruins uttalelser gir inntrykk av at brukere nå kan komme til å få friere tøyler.



Vi vet allerede nå at PS5-brukergrensesnittet snart kommer til å avsløres, og at det kommer til å bli en «100 % overhaling av PS4-brukergrensesnittet», så vi krysser fingrene for at PS5s nye valgmuligheter i design også dukker opp i samme slengen.