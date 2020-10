Se non vi piace il design di PS5 aspettate di vedere le edizioni speciali

Il design di PS5 mostrato di recente non ha fatto scalpore e molti si sono chiesti se ci sarebbero state delle versioni alternative. A quanto pare i delusi non hanno nulla da temere, poiché ci saranno numerose edizioni speciali che offriranno un'alternativa alla colorazione bianca, oltre ad un maggior numero di personalizzazioni rispetto alle console precedenti.

A dichiararlo è il vicepresidente della User Experience di PlayStation, Matt MacLaurin, che ha usato la piattaforma LinkedIn per rispondere alle domande dei fan in merito alla console di prossima generazione (tramite VG247).

MacLaurin ha rivelato che il design di PS5 presentato all'evento Sony dell'11 giugno è quello ufficiale, ma i fan potranno scegliere edizioni speciali ancora più belle. MacLaurin ha anche aggiunto che la personalizzazione proposta su PS5 sarà al di là di qualsiasi cosa vista finora.

Alcune alternative radicali

(Image credit: Sony)

Non siamo sicuri di come saranno le edizioni speciali di PS5, o quando quest’ultime saranno disponibili, ma dovrebbe essere una gradita notizia per coloro che in qualche modo sono rimasti delusi dal design attuale.

Inoltre, PS5 avrà anche una nuova interfaccia utente, anche se al momento non è chiaro come funzionerà. PS4 consente agli utenti di modificare i colori dell'interfaccia utente e implementare sfondi specifici, ma i commenti di MacLaurin suggeriscono che gli utenti potrebbero essere in grado di personalizzare molto più di questo nell'interfaccia della console next-gen.

Sappiamo che la UI di PS5 verrà rivelata a breve e che sarà totalmente diversa rispetto a quella di PS4, quindi speriamo che Sony mostri al grande pubblico anche le nuove opzioni di personalizzazione di PS5.