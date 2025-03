PS5 Pro in offerta su AliExpress: prezzo mai così basso

Chi cerca una console all'avanguardia con prestazioni potenziate troverà nella PS5 Pro la scelta ideale. Grazie alla grafica migliorata, ai caricamenti ultra rapidi e alla potenza di nuova generazione, questa console è perfetta per chi vuole il massimo dai propri giochi, con un’esperienza fluida e immersiva.

Ora è disponibile a un prezzo eccezionale: da 799€ a soli 725€, con un risparmio di 74€, esclusivamente su AliExpress.

Come ottenere lo sconto esclusivo

AliExpress celebra 15 anni con sconti da non perdere! Per ottenere un prezzo ancora più conveniente, potete applicare codici sconto esclusivi al momento del pagamento. Vi consigliamo di usare quello qui sotto, ma trovate tutti gli altri nella tabella a seguire.

TECHR70 - 70€ di sconto per ordini superiori a 469€

Di seguito, trovate la tabella con tutti i codici sconto che potete utilizzare per i vostri acquisti:

Swipe to scroll horizontally Sconti per il 15esimo anniversario Codice Sconto (€) Spesa Minima (€) Validità TECHR2 2 19 17-26 marzo TECHR6 6 39 17-26 marzo TECHR8 8 59 17-26 marzo TECHR12 12 89 17-26 marzo TECHR20 20 139 17-26 marzo TECHR40 40 239 17-26 marzo TECHR60 60 369 17-26 marzo TECHR70 70 469 17-26 marzo

Perché scegliere la PS5 Pro?

- Prestazioni potenziate per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva

- Grafica migliorata con supporto per risoluzioni più alte e frame rate più stabili

- Caricamenti ultra rapidi grazie all’SSD ad alta velocità

- Ray tracing avanzato per un realismo senza precedenti

- Compatibilità con l’intero catalogo PS5 e nuove esclusive ottimizzate

Offerta valida dal 17 al 26 marzo, fino a esaurimento scorte

Se volete scoprire quali sono i giochi del catalogo PlayStation che sfrutteranno le migliorie di PS5 Pro, date un’occhiata alla nostra guida aggiornata.