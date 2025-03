PS5 Pro: ecco la lista dei giochi potenziati del 2025

Ora che la PS5 Pro è finalmente nelle mani dei giocatori, l’elenco dei titoli migliorati per la console continua ad espandersi. Al lancio, Sony ha annunciato oltre 50 giochi con modalità dedicate, progettate per sfruttare al massimo le capacità della versione potenziata della console.

Fin dalla presentazione della PS5 Pro, Sony ha confermato che molti titoli già disponibili su PS5 avrebbero ricevuto aggiornamenti per supportare il nuovo hardware. Ora che la console è ufficialmente sul mercato, possiamo confermare che ciò è diventato realtà. Grazie alle specifiche avanzate, giochi come Marvel’s Spider-Man 2 appaiono più fluidi e dettagliati che mai, grazie a tecnologie come l’upscaling AI e il ray tracing migliorato.

Dopo il lancio della PS5 Pro, abbiamo avuto modo di testare diversi giochi aggiornati e siamo pronti a consigliare i migliori titoli da provare subito su questa nuova versione della console.

Se state pensando di acquistare una PS5 Pro, prima di tutto è utile sapere quali giochi hanno ricevuto miglioramenti, ed è qui che entriamo in gioco. In questo articolo troverete tutti i titoli confermati finora, con un’analisi dettagliata delle modifiche apportate. Con l’annuncio di nuovi aggiornamenti in futuro, aggiorneremo regolarmente questa lista.

Elenco dei giochi per PS5 Pro - titoli confermati per PS5 Pro

Considerando che ora ci sono oltre 100 giochi migliorati per PS5 Pro, e che ogni sviluppatore gestisce gli aggiornamenti in modo diverso, l'elenco qui sotto rappresenta solo una selezione dei titoli più importanti che hanno ricevuto aggiornamenti significativi per PS5 Pro dal lancio:

Alan Wake 2 – La Modalità Performance ora offre 4K con la stessa qualità della Modalità Qualità su PS5 base. Tuttavia, la Modalità Qualità su PS5 Pro punta su ray tracing avanzato.

– La ora offre con la stessa qualità della su PS5 base. Tuttavia, la punta su avanzato. Assassin’s Creed: Shadows – Introduce un sistema migliorato di illuminazione globale con ray tracing, una maggiore qualità visiva grazie alla GPU potenziata e l’integrazione del PSSR.

– Introduce un sistema migliorato di illuminazione globale con ray tracing, una maggiore qualità visiva grazie alla GPU potenziata e l’integrazione del PSSR. Demon’s Souls - Mantiene una qualità d’immagine in 4K con un frame rate stabile a 60 FPS.

Mantiene una qualità d’immagine in 4K con un frame rate stabile a 60 FPS. Dragon’s Dogma 2 - Migliora le prestazioni grazie alla potenza della PS5 Pro, con il supporto al PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) e un sistema di ray tracing avanzato per un frame rate più fluido.

Migliora le prestazioni grazie alla potenza della PS5 Pro, con il supporto al PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) e un sistema di ray tracing avanzato per un frame rate più fluido. Dragon Age: The Veilguard - Entrambe le modalità grafiche offrono miglioramenti: la Modalità Fidelity raggiunge una risoluzione superiore a 30 FPS, mentre la Performance Mode garantisce 60 FPS con dettagli ottimizzati.

Entrambe le modalità grafiche offrono miglioramenti: la Modalità Fidelity raggiunge una risoluzione superiore a 30 FPS, mentre la Performance Mode garantisce 60 FPS con dettagli ottimizzati. Final Fantasy 7 Rebirth - Introduce la nuova Enhanced Mode per PS5 Pro, che combina le caratteristiche delle modalità Performance e Graphics per un’esperienza visiva più bilanciata.

Introduce la nuova Enhanced Mode per PS5 Pro, che combina le caratteristiche delle modalità Performance e Graphics per un’esperienza visiva più bilanciata. F1 24 - La Modalità Qualità ora include effetti di ray tracing più avanzati, in particolare per le superfici bagnate, aumentando il realismo delle piste.

La Modalità Qualità ora include effetti di ray tracing più avanzati, in particolare per le superfici bagnate, aumentando il realismo delle piste. Gran Turismo 7 - Il ray tracing è ora attivo durante le gare, permettendo riflessi più realistici sia sulle auto che sulle superfici circostanti.

Il ray tracing è ora attivo durante le gare, permettendo riflessi più realistici sia sulle auto che sulle superfici circostanti. Hogwarts Legacy - La grafica è più nitida e dettagliata grazie all’integrazione del PSSR in tutte le modalità visive.

La grafica è più nitida e dettagliata grazie all’integrazione del PSSR in tutte le modalità visive. Horizon Forbidden West - Ora supporta una qualità visiva pari o superiore alla Modalità Qualità della PS5 base, ma con un frame rate raddoppiato a 60 FPS.

Ora supporta una qualità visiva pari o superiore alla Modalità Qualità della PS5 base, ma con un frame rate raddoppiato a 60 FPS. Marvel’s Spider-Man 2 - La nuova Performance Pro Mode combina risoluzione 4K, ray tracing e un frame rate stabile a 60 FPS.

La nuova Performance Pro Mode combina risoluzione 4K, ray tracing e Marvel's Spider-Man Remastered - Implementa la Performance Pro Mode, con 4K, ray tracing e 60 FPS.

Implementa la Performance Pro Mode, con 4K, ray tracing e 60 FPS. Monster Hunter Wilds - Tre modalità disponibili: Risoluzione con ray tracing a 4K e 30FPS, Performance con frame rate sbloccato, e Bilanciata con ray tracing parziale a 40FPS su schermi a 120Hz.

Tre modalità disponibili: Risoluzione con ray tracing a 4K e 30FPS, Performance con frame rate sbloccato, e Bilanciata con ray tracing parziale a 40FPS su schermi a 120Hz. Ratchet & Clank: Rift Apart - La nuova Performance Pro Mode unisce 4K, ray tracing e 60 FPS per un’esperienza più fluida e dettagliata.

La nuova Performance Pro Mode unisce 4K, ray tracing e 60 FPS per un’esperienza più fluida e dettagliata. Marvel's Spider-Man Remastered - new default Performance Pro mode, which marries the crisp 4K resolution and ray tracing features of Fidelity mode with the speedy 60 frames per second of Performance mode.

new default Performance Pro mode, which marries the crisp 4K resolution and ray tracing features of Fidelity mode with the speedy 60 frames per second of Performance mode. Marvel's Spider-Man Miles Morales - Implementa la Performance Pro Mode, con 4K, ray tracing e 60 FPS.

Implementa la Performance Pro Mode, con 4K, ray tracing e 60 FPS. Resident Evil 4 Remake - La nuova Performance Pro Mode unisce 4K, ray tracing e 60 FPS per un’esperienza più fluida e dettagliata.

La nuova Performance Pro Mode unisce 4K, ray tracing e 60 FPS per un’esperienza più fluida e dettagliata. Resident Evil Village - Ora supporta il gameplay a 120 FPS, offrendo un’esperienza ancora più fluida.

Ora supporta il gameplay a 120 FPS, offrendo un’esperienza ancora più fluida. Star Wars Jedi: Survivor - La Modalità Qualità raggiunge i 2160p, mentre la Modalità Performance mantiene i 60 FPS con risoluzione migliorata e ray tracing per riflessi e ombre più realistici.

La Modalità Qualità raggiunge i 2160p, mentre la Modalità Performance mantiene i 60 FPS con risoluzione migliorata e ray tracing per riflessi e ombre più realistici. Stellar Blade - Supporta 4K a 50 FPS o più, con dettagli migliorati tramite PSSR. Inoltre, la modalità HFR consente di giocare fino a 80 FPS su display compatibili con 120Hz.

Supporta 4K a 50 FPS o più, con dettagli migliorati tramite PSSR. Inoltre, la modalità HFR consente di giocare fino a 80 FPS su display compatibili con 120Hz. The Crew Motorfest - Maggiore densità di oggetti su schermo, tra cui vegetazione, folla e dettagli delle auto, mantenendo i 60 FPS.

Maggiore densità di oggetti su schermo, tra cui vegetazione, folla e dettagli delle auto, mantenendo i 60 FPS. The First Descendant - Migliora il ray tracing sfruttando la potenza della GPU della PS5 Pro.

Migliora il ray tracing sfruttando la potenza della GPU della PS5 Pro. The Last of Us Part I - Nuova modalità di rendering avanzata specifica per PS5 Pro, che sfrutta una grafica potenziata, renderizzando a 1440p e upscalando a 4K tramite PSSR Super Resolution. Questa modalità mantiene un target di 60 FPS, garantendo un equilibrio ottimale tra fluidità e qualità visiva.

Nuova modalità di rendering avanzata specifica per PS5 Pro, che sfrutta una grafica potenziata, renderizzando a 1440p e upscalando a 4K tramite PSSR Super Resolution. Questa modalità mantiene un target di 60 FPS, garantendo un equilibrio ottimale tra fluidità e qualità visiva. The Last of Us Part II Remastered - Nuova modalità di rendering avanzata per PS5 Pro, che sfrutta una grafica migliorata, eseguendo il rendering a 1440p e upscalandolo a 4K tramite PSSR Super Resolution. Questa modalità mantiene un target di 60 FPS, offrendo un equilibrio ideale tra fluidità e qualità visiva.

Nuova modalità di rendering avanzata per PS5 Pro, che sfrutta una grafica migliorata, eseguendo il rendering a 1440p e upscalandolo a 4K tramite PSSR Super Resolution. Questa modalità mantiene un target di 60 FPS, offrendo un equilibrio ideale tra fluidità e qualità visiva. Kingdom Come Deliverance 2 - Supporta una risoluzione upscalata a 2160p e prestazioni a 60 FPS sbloccate con VRR, grazie alla tecnologia PSSR.

Supporta una risoluzione upscalata a 2160p e prestazioni a 60 FPS sbloccate con VRR, grazie alla tecnologia PSSR. Lies of P - La Modalità Qualità aumenta il frame rate del 30%, mentre la Modalità Performance offre un 4K nativo senza compromessi sulla fluidità.

La Modalità Qualità aumenta il frame rate del 30%, mentre la Modalità Performance offre un 4K nativo senza compromessi sulla fluidità. Lords of the Fallen - La versione ottimizzata per PS5 Pro migliora la nitidezza dell’immagine con un incremento del 40% nella densità dei pixel.

- La versione ottimizzata per PS5 Pro migliora la nitidezza dell’immagine con un incremento del 40% nella densità dei pixel. Zenless Zone Zero - Supporta nativamente 4K e 60 FPS, con un aumento medio di 10 FPS rispetto alla versione PS5 standard.

Ecco l'elenco completo, confermato in precedenza sul PS Blog prima del lancio della PS5 Pro.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin’s Creed Mirage

Assassin's Creed Shadows

Baldur’s Gate 3

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Dead Rising Deluxe Remastered

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Kingdom Come Deliverance 2

Lies of P

Lords of the Fallen

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Monster Hunter Wilds

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

Ninja Gaiden 2 Black

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Path of Exile 2

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Slitterhead

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

UFC 25

UFL

Until Dawn

War Thunder

Warframe

Warhammer 40,000 Darktide

World of Warships: Legend

Zenless Zone Zero

Pirate Yakuza in Hawaii

I giochi sopra elencati hanno ricevuto versioni dedicate per PS5 Pro e sono persino etichettati separatamente per indicarlo. Oltre a questi, numerosi titoli PS4 e PS5 potranno beneficiare di ciò che Sony ha definito PS5 Pro Game Boost, come riportato nel PS Blog:

"Con la versione PS5 Pro della funzione Game Boost, potrai godere di frame rate più rapidi e fluidi in alcuni dei migliori giochi per PS4 e PS5."

Questa funzionalità si applica ad almeno 8.500 titoli PS4 e PS5, garantendo numerosi miglioramenti e ottimizzazioni per i giochi già presenti nella vostra libreria, nel caso decidiate di acquistare una PS5 Pro. Inoltre, la console apporterà notevoli miglioramenti ai giochi PSVR 2, secondo quanto dichiarato da Mark Cerny.

Giochi potenziati per PS5 Pro: qual è la differenza?

Durante la presentazione tecnica iniziale della PS5 Pro, sono stati mostrati alcuni giochi in esecuzione sul nuovo hardware, mettendo in evidenza le differenze rispetto alla PS5 base. Ogni titolo migliorato sfrutta le nuove specifiche in modi diversi, ma tutti beneficiano dei seguenti miglioramenti:

GPU potenziata con il 67% di unità di calcolo in più e una memoria più veloce del 28%, garantendo un rendering più rapido del 45%

Ray tracing avanzato per effetti di luce e riflessi più realistici

Upscaling basato su intelligenza artificiale, noto come PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

SSD da 2TB per maggiore spazio di archiviazione

PS5 Pro Game Boost per migliorare le prestazioni nei titoli PS4 e PS5

Lettore disco opzionale per chi preferisce i giochi in formato fisico

Supporto VRR e gaming fino a 8K per immagini più fluide e dettagliate

Giochi PS5 Pro: FAQ

I nuovi giochi saranno potenziati per PS5 Pro?

Anche se dovremo aspettare per scoprire come i prossimi titoli per PS5, come Death Stranding 2, sfrutteranno la tecnologia della PS5 Pro, è molto probabile che i giochi first-party riceveranno una versione ottimizzata per la nuova console. Questo è lo stesso approccio adottato con la PS4 Pro, quindi ci si può aspettare miglioramenti per titoli in arrivo come Marvel’s Wolverine e Ghost of Tsushima 2.

Per quanto riguarda i giochi third-party, gli aggiornamenti per PS5 Pro verranno gestiti caso per caso. Alcuni titoli sfrutteranno appieno le nuove funzionalità, con versioni specifiche etichettate come PS5 Pro Enhanced, mentre altri offriranno miglioramenti più generici all’interno dell’ecosistema PS5.

Quanto costa la PS5 Pro?

La PS5 Pro è stata lanciata il 7 novembre 2024 con un prezzo ufficiale di 799,99 euro. È dotata di una GPU più potente, ray tracing migliorato e un SSD da 2 TB. Non ha un lettore di dischi integrato, quindi chi vuole giocare con copie fisiche deve acquistare un lettore esterno a 119,99 euro. Inoltre, il supporto verticale è venduto separatamente a 29,99 euro.

Attualmente, il prezzo può variare a seconda del rivenditore.

Quali sono i giochi che TechRadar Gaming attende con ansia su PS5 Pro?

Ora che la PS5 Pro è disponibile, abbiamo avuto modo di testare i giochi attualmente migliorati per la console. Guardando al futuro, Assassin’s Creed Shadows promette un’esperienza più fluida su PS5 Pro quando uscirà a marzo.

Oltre a questo, Death Stranding 2 e Ghost of Yotei saranno probabilmente tra i titoli che mostreranno il massimo potenziale della PS5 Pro, soprattutto quest’ultimo, sviluppato direttamente dallo studio first-party di Sony, Sucker Punch.

Quali sono i migliori giochi per PS5 Pro da giocare sulla nuova console?

A mio parere, i migliori giochi attualmente ottimizzati per PS5 Pro sono Marvel’s Spider-Man 2 e Alan Wake 2. Il primo introduce la nuova Performance Pro Mode, che migliora la qualità visiva pur mantenendo il gioco fluido grazie al supporto per refresh rate variabile. L’effetto è immediatamente evidente, soprattutto durante lo spettacolare combattimento iniziale contro Sandman.

Anche Alan Wake 2 trae grande vantaggio dalla PS5 Pro, con la Modalità Performance che ora eguaglia la Modalità Qualità della PS5 base, garantendo al contempo un frame rate stabile e fluido.

Un altro titolo da non perdere è Horizon Forbidden West.