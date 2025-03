Apple Watch potrebbe misurare la pressione con un sensore liquido

Un nuovo brevetto di Apple, pubblicato il 18 marzo, ha rivelato che l'azienda sta lavorando su una tecnologia per il monitoraggio della pressione sanguigna basata su un sensore riempito di liquido.

Scoperto per primo da PatentlyApple, il brevetto intitolato "Sistema di monitoraggio della pressione sanguigna con sensore a liquido" descrive un possibile metodo con cui Apple potrebbe finalmente superare l’ostacolo del monitoraggio della pressione, una funzionalità su cui lavora da anni.

A settembre, Apple dovrebbe presentare Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 11, dispositivi destinati a essere i migliori modelli di Apple Watch mai visti e che, secondo indiscrezioni, potrebbero includere una qualche forma di monitoraggio della pressione sanguigna.

Resta da vedere se utilizzeranno la tecnologia descritta nel brevetto o se questa sarà riservata a versioni future più avanzate dell'Apple Watch, ma il documento suggerisce che Apple sta facendo passi concreti verso un sistema più preciso e affidabile per il rilevamento della pressione arteriosa.

Il brevetto Apple sulla pressione sanguigna

(Image credit: Apple / USPTO)

Il brevetto descrive i metodi attuali per il monitoraggio della pressione sanguigna, in particolare il classico bracciale gonfiabile che restringe il flusso sanguigno per misurare la pressione. Apple evidenzia come l’accuratezza di questa tecnologia possa variare a seconda della velocità di gonfiaggio e sgonfiaggio e del design stesso del bracciale.

L’obiettivo di Apple è migliorare precisione e affidabilità, e il brevetto illustra un dispositivo di monitoraggio della pressione dotato di cinturino, pompa d’aria e una camera gonfiabile. Oltre a questo, il sistema include una camera sensibile alla pressione, posizionata tra la camera gonfiabile e la pelle dell’utente.

La vera novità sta nell’uso di un sensore con un volume di liquido, configurato per rilevare la pressione sanguigna con maggiore precisione.

Come spesso accade nei brevetti, il linguaggio tecnico è denso, ma il concetto chiave è chiaro: Apple sta cercando di integrare un sistema avanzato di monitoraggio della pressione direttamente nel cinturino dell’Apple Watch, sfruttando un sensore riempito di liquido.

Un dettaglio interessante è che il brevetto suggerisce che il sensore potrebbe funzionare anche indipendentemente dall’Apple Watch, potenzialmente in combinazione con un iPhone, come ci si potrebbe aspettare.

Considerando che il brevetto è stato pubblicato solo ora, è improbabile che questa tecnologia sia pronta per il 2025, rendendo più plausibile un’implementazione nei prossimi anni. Se mai vedrà la luce, potrebbe rappresentare una soluzione innovativa per il monitoraggio della pressione sanguigna, un’idea già concretizzata con successo da Huawei Watch D2.

Nel frattempo, Apple Watch Ultra 3 e Series 11, attesi per fine anno, dovrebbero includere un sistema di rilevamento della pressione alta, ma con una funzionalità più simile al rilevamento delle apnee notturne, capace di individuare valori anomali, piuttosto che fornire misurazioni precise della pressione.