Amazon prepara nuovi dispositivi Alexa+: dagli speaker agli indossabili

Da ottobre 2023, l’arrivo di Panos Panay ha portato una ventata di cambiamenti nel gruppo Amazon Devices, che include Echo, Fire TV, Kindle e Alexa, segnando una nuova direzione per il colosso dello shopping online. L’aggiornamento più significativo finora è stato il lancio di Alexa+, una versione potenziata dell’assistente vocale che introduce una forte integrazione con l’intelligenza artificiale.

In una recente intervista con Mark Gurman di Bloomberg, Panay ha anticipato il prossimo passo di questa evoluzione, spiegando che il suo obiettivo è raggiungere la perfezione in ogni prodotto che Amazon rilascia.

Un elemento chiave della sua strategia sarà la riprogettazione dell’hardware su tutta la linea, creando tre fasce di dispositivi per diversi segmenti di mercato: entry, core e signature, ovvero prodotti più accessibili, di fascia media e premium.

Ma c’è di più. Panay ha promesso miglioramenti concreti su più fronti. I dispositivi portatili avranno una durata della batteria più lunga, gli speaker offriranno un suono ancora migliore, al punto da poter superare persino la qualità del primo Echo Studio, e, prendendo ispirazione dal suo passato alla guida di Surface, punta a garantire il massimo livello di sicurezza possibile.

I primi dispositivi con Alexa+, quelli in cui Panos Panay ha avuto un impatto diretto, dovrebbero arrivare tra agosto e ottobre 2025, oltre ai nuovi Kindle e persino agli aggiornamenti degli Echo Show 15 e 21.

Panos sta alzando l’asticella per i futuri Echo smart speaker e smart display, ma anche per l’intera gamma di dispositivi Fire TV Stick, Fire HD Tablet e altri prodotti Amazon. Abbiamo già visto il debutto della nuova generazione di Kindle nell’ultimo trimestre del 2024, ma nella sua intervista Panay ha chiarito la sua filosofia di design:

“Non ci saranno compromessi. Non importa se ci abbiamo già provato prima. Non importa cosa pensavate che fosse.”

Questo approccio potrebbe portare a una maggiore attenzione ai dettagli per l’intero team di dispositivi Amazon, che continuerà a partire dalle esigenze dei clienti per poi affinare sempre di più l’hardware. Potrebbe anche significare il ritorno di categorie di prodotto già sperimentate in passato, anche se Panay ha confermato che il Fire Phone non è nei piani, pur lasciando una porta aperta.

Più probabile, invece, è un ritorno agli smart robot per la casa, come la Ring Always Home Cam, il drone di sicurezza volante, e Amazon Astro, ancora oggi un dispositivo Day One su invito. Panay ha spiegato che l’obiettivo è dare agli utenti un motivo, o un motivo migliore, per usare Alexa.

A proposito di Astro e robot domestici, ha dichiarato:

“Se un robot fa parte del futuro di Alexa, allora mi assicurerò che sia un ottimo robot.”

Ma l’evoluzione non si ferma qui. Panay ha accennato anche a possibili occhiali per la realtà aumentata e nuovi dispositivi indossabili, lasciando intendere che le prossime versioni degli Echo Frames potrebbero integrare telecamere, seguendo l’esempio dei Ray-Ban Meta, ma con funzioni più avanzate grazie ad Alexa+. Ha anche confermato che gli Echo Frames e gli Echo Buds riceveranno aggiornamenti hardware significativi.

Tutto questo rende ancora più chiaro il motivo per cui Alexa+ è stata annunciata prima. La nuova versione dell’assistente non sarà solo un upgrade, ma la piattaforma centrale su cui Amazon costruirà il futuro dei suoi dispositivi. E, considerando questa direzione, sembra sempre più evidente che Amazon voglia uno schermo in ogni casa.

Come già visto con la sua strategia per Surface ai tempi di Microsoft, Panos Panay sta portando in Amazon un approccio che punta all'attenzione ai dettagli. I futuri dispositivi non saranno progettati solo per essere più veloci, ma per offrire funzionalità reali e un’esperienza più utile per chiunque li utilizzi.

Panay ha dichiarato:

"Stiamo immaginando quale sarà il prossimo passo per i clienti quando si parla di dispositivi AI, e abbiamo alcune soluzioni incredibili."

Amazon sta quindi investendo ancora di più nella sua linea di dispositivi, ma resta da vedere se, come in passato, inonderà il mercato con un’ondata di novità in autunno, o se adotterà un approccio più mirato e selettivo.

Al minimo, ci si può aspettare nuovi Echo speaker nelle tre fasce di prodotto: entry, core e signature.

L'intervista completa con Panos Panay è disponibile su Bloomberg.