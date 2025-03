Nintendo Switch 2 potrebbe avere l’AI upscaling: grafica migliorata senza nuovi giochi

La Nintendo Switch 2 potrebbe integrare un sistema di AI Upscaling, una tecnologia in grado di migliorare drasticamente grafica e prestazioni sulla nuova console di Nintendo.

Un brevetto inizialmente vago, che accennava alla possibilità di "convertire immagini tramite una rete neurale addestrata", è stato aggiornato, rivelando che la Switch 2 sarà in grado di effettuare l'upscaling della risoluzione da 540p a 1080p.

La scoperta, riportata da Mike Odyssey su X, suggerisce che il nuovo hardware offrirà un notevole miglioramento visivo, soprattutto per i titoli in modalità portatile. La possibilità di raddoppiare la risoluzione potrebbe rendere i giochi molto più definiti e fluidi rispetto alla console attuale.

Inoltre, la compatibilità con i giochi precedenti come Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom potrebbe trarre grande vantaggio dall’AI Upscaling, offrendo un’esperienza migliorata rispetto alla Switch originale. Questo aspetto potrebbe rappresentare un motivo decisivo per passare alla nuova console, soprattutto per i fan di lunga data di Nintendo.

Nintendo just released an update for Nintendo Switch 2 on AI resolution Upscaling. It's happening, folks! pic.twitter.com/6GZUEXeBliMarch 16, 2025

Grafica migliore, prestazioni migliori

Con la Nintendo Switch 2 destinata a includere un sistema di AI Upscaling simile al DLSS di Nvidia o al PSSR della PS5 Pro, l'attesa per il reveal ufficiale del 2 aprile è alle stelle. Al momento, le informazioni ufficiali sulla nuova console restano limitate dopo il teaser di Nintendo mostrato a febbraio, ma l’evento di aprile sarà l’occasione perfetta per scoprire dettagli sulle prestazioni e l’hardware.

La Switch originale ha visto uscire titoli incredibili, ma molti hanno dovuto fare i conti con hardware ormai datato. Proprio per questo, uno degli aspetti più entusiasmanti della Switch 2 è la possibilità di giocare ai vecchi titoli con un boost grafico e prestazionale, grazie alla nuova tecnologia.

Ora, con l'aggiornamento del brevetto che conferma l'upscaling da 540p a 1080p, c'è una concreta possibilità che i giochi della prima Switch girino e appaiano nettamente meglio sul nuovo hardware. Anche se non ci fossero nuovi titoli al lancio, il solo fatto di poter rigiocare i classici in una versione migliorata sarebbe già un motivo valido per acquistare la console.