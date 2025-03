Le aziende tech europee vogliono l’indipendenza digitale

Diverse grandi aziende tecnologiche europee stanno sollecitando l'Unione Europea a rafforzare la propria indipendenza infrastrutturale, riducendo la dipendenza da tecnologie e servizi di proprietà straniera attraverso investimenti e sviluppi locali.

In una lettera aperta indirizzata alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e alla responsabile digitale dell’UE, Henna Virkkunen, circa 100 organizzazioni hanno richiesto un maggiore utilizzo di applicazioni, piattaforme, modelli di intelligenza artificiale, semiconduttori, infrastrutture di calcolo, archiviazione e connettività sviluppati all’interno dell’UE.

Questa iniziativa arriva in un momento in cui l'amministrazione Trump sembra intenzionata a mettere in discussione un rapporto di 80 anni tra Stati Uniti ed Europa, spingendo il blocco comunitario a rivalutare la propria autonomia tecnologica.

Il movimento per la sovranità digitale europea ha guadagnato sempre più slancio negli ultimi anni, ma ha visto un aumento esponenziale di sostegno e attenzione dopo la rielezione del presidente Trump. Aziende come Airbus, Element, OVHCloud, Murena, Nextcloud e Proton sono tra le realtà che stanno spingendo per un'infrastruttura digitale indipendente per l’UE.

Un documento [PDF] pubblicato a gennaio 2025 da un gruppo di dirigenti aziendali ed esperti tecnologici offre una visione chiara su come potrebbe funzionare un “Euro stack”:

"L'obiettivo è ridurre l’attuale dipendenza totale dell’Europa da attori non europei per i servizi destinati a cittadini, imprese e istituzioni, rafforzando la sicurezza, creando ridondanza e resilienza, migliorando le opportunità di innovazione e competitività digitale, il tutto sotto regolamentazione europea."

L'Unione Europea dipende sempre più da infrastrutture digitali di proprietà straniera, in particolare dalle Big Tech statunitensi, e senza un intervento immediato i paesi membri rischiano di diventare subordinati alle aziende tecnologiche estere, compromettendo sicurezza, autonomia economica e competitività nel settore digitale

La soluzione proposta è incentivare la crescita interna, come evidenziato nella lettera che sottolinea come le aziende investiranno solo se ci saranno prospettive di domanda adeguate, dando priorità ai settori in cui l’Europa è già competitiva per spostare rapidamente risorse ai fornitori locali e creare un mercato solido

Tra le strategie per realizzare un’infrastruttura digitale indipendente rientrano lo sviluppo di standard comuni per permettere alle aziende europee di competere con i colossi americani del cloud, la creazione di un Fondo per le Infrastrutture Sovrane destinato a finanziare nuovi data center e reti digitali nell’UE e la riduzione della burocrazia per favorire l’innovazione e accelerare il progresso tecnologico

L’obiettivo è permettere all’Europa di sviluppare e controllare autonomamente il proprio ecosistema digitale, rafforzando la sovranità tecnologica e garantendo maggiore sicurezza e competitività nel panorama globale

