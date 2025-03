Nuovo aggiornamento per Philips Hue: miglioramenti per luci e videocamere

L'app Philips Hue ha ricevuto un importante aggiornamento che semplifica la gestione delle luci e offre un maggiore controllo sulla registrazione video per chi utilizza le telecamere di sicurezza del marchio. La versione 5.37.1 è ora disponibile per il download su dispositivi iOS e Android.

La novità principale dell'aggiornamento è la possibilità di avviare manualmente la registrazione dei video. Le telecamere di sicurezza Philips Hue, prodotte da Signify, sono note per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo, ma finora le opzioni di registrazione erano piuttosto limitate.

In precedenza, era possibile configurare le telecamere per inviare notifiche al rilevamento di un movimento e registrare automaticamente clip di 60 secondi, salvate nel cloud per la visione successiva. Con questo aggiornamento, sarà possibile avviare e interrompere la registrazione manualmente mentre si guarda il feed in diretta dallo smartphone.

Come spiegato dal sito Hueblog.com, nella modalità Live View apparirà una nuova icona, che permetterà di gestire la registrazione con un semplice tocco. I video registrati manualmente verranno salvati direttamente sul telefono, invece che nel cloud.

Organizzarsi

L'aggiornamento semplifica anche l'organizzazione delle luci Philips Hue, indipendentemente dal fatto che vengano gestite tramite un Philips Hue Bridge o direttamente via Bluetooth dallo smartphone.

Ogni Philips Hue Bridge può controllare fino a 50 luci, creando una rete mesh che le collega tra loro e al Wi-Fi di casa. Per ambienti più grandi, potrebbe essere necessario utilizzare più Bridge per coprire tutte le zone.

Con la versione 5.37.1 dell’app, ora è possibile organizzare la scheda Home per Bridge, mostrando i nomi di ciascun Bridge come intestazioni. Questo rende più semplice individuare e controllare le luci collegate a ogni unità. Per attivare questa funzione, basta toccare l’icona con i tre puntini (...) per aprire il menu, poi selezionare Modifica scheda Home e scegliere l’opzione Nomi Bridge.

Per chi utilizza le luci Hue via Bluetooth, è stata introdotta anche la possibilità di personalizzare l’icona di ogni luce, facilitandone l’identificazione a colpo d’occhio. Per farlo, basta aprire la scheda della luce, toccare i tre puntini e selezionare Impostazioni Luce. Una piccola aggiunta, ma utile per migliorare la gestione di una delle migliori soluzioni di illuminazione smart disponibili.