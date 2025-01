Philips Hue: in arrivo un assistente AI generativo per scene personalizzate

Signify, l'azienda che produce le luci intelligenti Philips Hue, ha annunciato l'introduzione di un assistente basato su intelligenza artificiale generativa all'interno della sua app Hue. Questo nuovo strumento consentirà di creare "scene di illuminazione personalizzate in base all'umore, all'occasione o allo stile" attraverso semplici comandi testuali o vocali.

Attualmente, l'app Hue permette già agli utenti di personalizzare le scene di illuminazione scegliendo manualmente i colori o caricando una foto. Con l'integrazione dell'AI, il processo diventerà più intuitivo, eliminando la necessità di selezioni manuali e sfruttando un linguaggio naturale per comunicare le proprie preferenze.

Anche se Signify non partecipa al CES 2025, dove molte aziende stanno mostrando le loro innovazioni, il debutto ufficiale di questo assistente è previsto entro la fine dell'anno. I dettagli al momento sono limitati, ma il sistema sembra seguire l'approccio introdotto l'anno scorso dal concorrente Lepro. Quest'ultimo offre già uno strumento AI che, tramite comandi vocali, genera automaticamente schemi di illuminazione personalizzati basandosi sull'umore o sull'attività dell'utente, senza dover configurare manualmente i colori delle luci.

Questo sviluppo segna un ulteriore passo verso un'illuminazione domestica sempre più intelligente e reattiva alle esigenze degli utenti, offrendo un'esperienza ancora più fluida e coinvolgente.

(Image credit: Signify)

Luci ancora più intelligenti

L'introduzione dell'assistente AI arriva dopo un importante aggiornamento dell'app Philips Hue lanciato lo scorso ottobre. In quell'occasione è stato introdotto uno strumento di realtà aumentata che consente agli utenti di visualizzare in anteprima come le luci Philips Hue appariranno nella propria casa, mostrando diversi effetti e colori in modo realistico.

Questo strumento AR si basa sulla mappatura 3D anziché limitarsi a sovrapporre immagini statiche di lampade e lampadine a un video della stanza. Tuttavia, per ora è compatibile solo con dispositivi dotati di sensore LIDAR, come i modelli di iPhone Pro e iPad Pro. Speriamo che il nuovo assistente AI non condivida queste limitazioni hardware e possa essere disponibile su una gamma più ampia di dispositivi al momento del lancio.

"Stiamo entrando in una nuova era per l'illuminazione intelligente", ha affermato John Smith, responsabile di Philips Hue presso Signify. "Il nostro assistente AI rappresenta solo il primo passo verso un'esperienza domestica più smart e intuitiva".