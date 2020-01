Dyson, ecco la lampada intelligente che dura 60 anni

Grazie al nuovo metodo di illuminazione inserito da Dyson nella sua nuova lampada intelligente, la quale permette tra le altre cose di affaticare meno la vista in diversi scenari, la luce potrebbe funzionare per ben 60 anni.

Basandosi sul successo dell'originale Dyson Lightcycle, il nuovo Dyson Lightcycle Morph, "regola in modo intelligente la luce in base all'attività dell'utente, all'età e alla luce del giorno locale", il tutto personalizzabile tramite l'app Dyson Link.

La lampada intelligente di Dyson è in grado di ruotare a 360 gradi e consente di direzionare la luce a proprio piacimento per illuminare pavimenti e soffitti; in caso abbiate un pezzo d’arredamento che volete mettere in risalto, potrete scegliere un’illuminazione a zona che vi consentirà di illuminare un’area specifica della casa o di utilizzarla come lampada da studio.

La lampada può anche emettere un leggero bagliore arancione, il che significa che potrete usare il Lightcycle Morph come luce ambientale durante i momenti di relax serali.

Lunga vita alla luce

Secondo Dyson, il Lightcycle Morph potrebbe durare decenni, grazie alla tecnologia del condotto termico che "allontana il calore dai LED per fornire un ciclo di raffreddamento continuo e senza energia, riuscendo a far durare la luce per 60 anni senza perdite di qualità dovute al tempo".

La durata di 60 anni si basa su una stima di otto ore di utilizzo al giorno, sebbene Dyson affermi che "i risultati possono variare".

L'ingegnere capo, Jake Dyson, spiega che “quando si cerca di ricreare le caratteristiche della luce del giorno, la qualità della luce è di vitale importanza. Per questo abbiamo sviluppato un modo per proteggerla a lungo termine."

Oltre ad avere un bell'aspetto, la luce di alta qualità potrebbe essere un buon modo per distogliere gli occhi stanchi quando vi state concentrando su compiti complessi come la scrittura, il cucito o i progetti fai da te.

Dyson afferma che il LightCycle Morph produce una "distribuzione uniforme di alta qualità, una luce potente, garantendo allo stesso tempo uno sfarfallio ridotto anche alla massima luminosità". Secondo il marchio, "scarsa luminosità, sfarfallio e bagliore possono causare affaticamento della vista e affaticamento visivo".

La luce è adatta anche per compiti come la realizzazione di pittura e trucco, grazie alla modalità Precisione, in grado di rendere i colori "molto simili a quelli ambientali". Grazie a un sensore ambientale incorporato, i livelli di emissione della luminosità vengono regolati automaticamente se la lampada rileva un improvviso cambiamento di luminescenza. Questo dovrebbe mantenere il vostro ambiente ad un livello di luminosità costante, ideale se state cercando di concentrarvi su un compito difficile.

(Image credit: Dyson)

Potete anche regolare il Morph del ciclo luminoso in base alla vostra età; Dyson afferma che un 65enne "ha bisogno di una luce fino a quattro volte più elevata rispetto a un 20enne" e inserendo la vostra età nell'app Dyson Link, la lampada si regolerà di conseguenza.

All'interno dell'app troverete una serie di modalità preimpostate, tra cui Studio, Relax, Precisione, Boost, Wake-up, Sleep e Away, mentre un controllo manuale vi consentirà di attenuare e regolare la temperatura del colore della luce facendo scorrere il dito su e giù.

L'impostazione Away è particolarmente interessante; questa modalità forza l'accensione e lo spegnimento della luce a orari prestabiliti per simulare la presenza umana, il che significa che potrete usarla come luce di sicurezza per scoraggiare i potenziali intrusi quando siete lontani da casa.

Volete creare i vostri preset? È possibile programmare e assegnare nomi per un massimo di 20 impostazioni personalizzate, in modo da poter regolare la luce in base alle proprie esigenze specifiche.

Altri comfort includono un caricabatterie USB-C per ricaricare lo smartphone e un sensore di movimento a infrarossi che accende la lampada quando qualcuno è nelle vicinanze e si spegne quando non viene rilevato alcun movimento per cinque minuti, contribuendo di conseguenza a risparmiare energia.

Come il suo predecessore Dyson Lightcycle, il nuovo Lightcycle Morph costa 599,99 euro per la versione da scrivania e 799,99 per la versione da terra. Non è un prezzo conveniente per una lampada intelligente, ma con una durata dichiarata di circa 60 anni potrebbe rivelarsi un buon investimento.